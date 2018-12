Google Pixel 3 im Kameratest: Laut Experten fast gleichauf mit iPhone Xr

Die Kamera des Google Pixel 3 kann sich sehen lassen: Obwohl sie nur eine Linse besitzt, landet sie im Test von DxOMark unter den Top Ten der Smartphone-Kameras. Die Konkurrenz von Apple ist allerdings noch ein ganz klein wenig stärker, auch wenn sie ebenfalls nur eine Linse besitzt.

Die Kamera des Pixel 3 ist die beste, die es bisher in einem Smartphone der Google-Reihe gab, lautet das Fazit von DxOMark. Insgesamt 101 Punkte vergaben die Kamera-Experten an den Pixel-2-Nachfolger. Damit liegt das Gerät in Bezug auf die Punkte gleichauf mit dem iPhone Xr. In der Rangliste steht das Apple-Smartphone allerdings vor dem Google-Gerät.

Schneller Autofokus

Besonders lobt DxOMark die Zoom-Funktion und den Bokeh-Effekt des Pixel 3. Nicht überraschend kann das Gerät aber in diesen Bereichen nicht mit solchen Smartphones mithalten, die über zwei Kameralinsen verfügen. Ebenfalls positiv fielen den Testern der Detailreichtum und der schnelle Autofokus auf. Im Bereich Video kann das Pixel 3 vor allem mit einer guten Unterdrückung des Bildrauschens ("Noise Reduction") punkten.

Ein besonderes Feature des Gerätes ist aber nicht in die Bewertung eingeflossen: der "Night Sight Mode". Dies liegt daran, dass DxOMark Smartphone-Kameras offenbar nur mit den Standardeinstellungen testet. In diesem Modus können Besitzer des Smartphones bei schlechten Lichtverhältnissen gute Aufnahmen erreichen, wie auch unser Test ergeben hat. Einen umfassenden Vergleichstest mit Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, iPhone Xs und OnePlus 6T haben wir bereits durchgeführt.