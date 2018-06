Google Pixel 3 XL: So stellt es sich ein Designer vor

Vor Kurzem stellten wir euch bereits Konzeptbilder zum Google Pixel 3 XL und dem Standardmodell vor. Nun zeigt ein weiterer Designer in einer Studie, wie das vielleicht erste Phablet mit Android P aussehen könnte.

Dieser nennt sich "Phone Designer" und hat auf Basis bisheriger Gerücht ein Konzept zum Google Pixel 3 XL erstellt. Wie es seiner Meinung nach aussehen könnte, zeigen die Tweets unter diesem Artikel. Wie deutlich zu erkennen ist, geht der Designer davon aus, dass das Pixel 3 XL eine Notch erhalten wird. Diese Annahme beruht wohl auf vor Kurzem aufgetauchten Fotos, die Display-Protektoren für das Phablet zeigen sollen.

Dualkamera nur auf der Vorderseite

In einem der Tweets ist das Google Pixel 3 XL in drei verschiedenen Farbausführungen zu sehen. Dabei handelt es sich offenbar um die gleichen, in denen bereits das Pixel 2 XL erschienen ist: "Panda", "Just Black" und "Kinda Blue". Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich lediglich ein Objektiv. Denn Google will angeblich erneut auf eine Dualkamera verzichten – zumindest auf der Rückseite.

Dafür soll die Frontkamera über zwei Linsen verfügen. Wie die Dualkamera in der Notch des Google Pixel 3 XL angeordnet sein könnte, zeigen die Bilder ebenfalls. Den Display-Rand hat der Designer oben, rechts und links sehr schmal gestaltet. Unten fällt er dagegen ein wenig breiter aus. Der Fingerabdrucksensor ist dem Konzept zufolge wie beim Vorgänger auf der Rückseite untergebracht. Wie würde euch das Pixel 3 XL in dieser Form gefallen?