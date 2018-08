Google Pixel 3 XL soll mit überarbeiteter Kamera-App erscheinen

Bislang sind schon viele mutmaßliche Details zum Google Pixel 3 XL bekannt, die wir für euch bereits in einem anderen Artikel zusammengefasst haben. So langsam konzentrieren sich die Leaks daher auf die Software, die auf dem Flaggschiff zum Einsatz kommt. Demnach hat der Suchmaschinenriese die Kamera-App im Vergleich zum Vorgänger überarbeitet.

Die Webseite Mobile-Review hat Screenshots veröffentlicht, die vom Pixel 3 XL stammen sollen, wie 9to5Google berichtet. Änderungen an der Google-Kamera-App (GCam) haben die Entwickler demnach besonders bei der Benutzeroberfläche vorgenommen. Wir sehen auf den Abbildungen, dass ihr oberhalb des Auslösers nun ein paar Modi in einer Karussell-Ansicht angezeigt bekommt, mit denen ihr etwa schnell zum Portrait-Modus wechseln könnt. Das dürfte die Nutzung der App deutlich komfortabler machen: Aktuell müsst ihr noch auf ein Icon am Bildschimrand tippen, ehe euch einige Foto-Modi angezeigt werden.

Vorschläge von Google Lens

GCam soll auf dem Google Pixel 3 XL am Rand drei Optionen zur Verbesserung von Selfies anzeigen. Ihr könnt die Nachbearbeitung demnach ganz deaktivieren oder zwischen "Natural" und "Soft" wählen. Für weitere Kamera-Funktionen und um in die Einstellungen zu gelangen, müsst ihr offenbar zunächst "Mehr" im bereits erwähnten Karussell auswählen. Anschließend sollen drei Modi auftauchen, außerdem ist ein Zahnrad-Icon sichtbar.

Neuerungen finden sich wohl auch in den Einstellungen: Künftig könnt ihr wohl wählen, ob ihr Videos im HEVC-Format speichern möchtet. Apple setzt bereits auf diesen Codec, er reduziert den Platzbedarf von Videos auf eurem internen Speicher stark. Es gibt zudem noch eine Option, die übersetzt "Google Lens Vorschläge" heißt. Ist diese aktiviert, könnte das Feature womöglich immer aktiv sein, sobald ihr GCam verwendet, damit das Google Pixel 3 XL Gegenstände für euch erkennen kann. Offen bleibt, wie sich das auf die Akkulaufzeit auswirkt.