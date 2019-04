Pixel 3a und 3a XL? Google kündigt Event für Anfang Mai an

Das Google Pixel 3 XL kommt wohl bald in einer günstigeren Version in den Handel

Kommen demnächst das Google Pixel 3a und 3a XL? Im Mai steht ein Event des Suchmaschinenriesen an. Allerdings ist es wohl noch zu früh für die Enthüllung von neuen Top-Smartphones. Demnach könnten die Mittelklasse-Modelle im Fokus stehen, die angeblich in Arbeit sind.

Google kündigt auf der eigenen Webseite eine Enthüllung für den 7. Mai 2019 an. An diesem Tag startet auch die Google I/O 2019 – das Unternehmen hätte also direkt eine große Bühne für eine Ankündigung zur Verfügung. Der Hersteller verspricht "etwas Großes" aus dem "Pixel-Universum". Zudem ist auf der Webseite in großen Buchstaben "Unterstützung ist unterwegs" zu lesen. Da wir erst später im Jahr mit dem Google Pixel 4 rechnen, könnten das Pixel 3a und Pixel 3a XL mit den Worten gemeint sein.

Pixel 3a mit 1A-Kamera?

Schon länger heißt es, dass ein Google Pixel 3a und Pixel 3a XL in Arbeit sind. Laut The Verge bringen beide Smartphones die Kamera-Qualität der Flaggschiffe Pixel 3 und Pixel 3 XL mit. Allerdings hat Google wohl an anderer Stelle die Qualität reduziert. So soll etwa die Rückseite aus Plastik bestehen.

Auf der entsprechenden Store-Seite mit der Ankündigung hat Google zudem die neuen Playmojis enthüllt, die beliebte Avenger-Helden aus dem Marvel-Universum auf Pixel-Smartphones bringen. Über Augmented Reality könnt ihr neben Captain America, Iron Man und Co. posieren. Ob die Ankündigung am 7. Mai auch in Verbindung zum kommenden Kino-Event "Avengers: Endgame" steht, ist noch unklar.