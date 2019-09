Google Pixel 4: An diesem Tag wird das Radar-Handy vorgestellt

Es ist so weit: In absehbarer Zeit bekommen wir das Google Pixel 4 endlich offiziell zu sehen. Der Suchmaschinenriese hat mittlerweile Einladungen zu einem neuen Event verschickt. Neben den Top-Smartphones könnten auch weitere neue Produkte im Mittelpunkt der Präsentation stehen.

Google lädt nach New York: Dort findet am 15. Oktober 2019 ein Event des Herstellers statt, in dessen Rahmen das Google Pixel 4 und Pixel 4 XL enthüllt werden dürften. Damit wurde das Datum bestätigt, das bereits in der Gerüchteküche aufkam. Offiziell heißt es in der Einladung aber nur übersetzt "Kommt und seht ein paar neue Dinge, die von Google sind". Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass uns nicht nur die zwei Smartphones erwarten.

Nachfolger für Google Home Mini?

Engadget hält es für möglich, dass ebenfalls ein neuer smarter Lautsprecher zu den Neuvorstellungen gehört. Google Home ist seit August 2017 in Deutschland erhältlich und wurde von uns bereits 2016 getestet – es wäre also langsam Zeit für den Marktstart einer verbesserten Variante. Ob der große Speaker eine Neuauflage erhält, ist aber nicht bekannt. Allerdings gibt es Gerüchte rund um einen Nachfolger des kleineren Google Home Mini. Ein entsprechendes Gerät sei bereits bei der US-Zertifizierungsbehörde FCC aufgetaucht.

Zudem sollen Skizzen auf ein Loch an der Unterseite hindeuten – vermutlich für eine Wandbefestigung. Zusätzlich gibt es anscheinend Hinweise auf einen 3,5-mm-Klinkenanschluss, um das Gadget etwa mit einer Stereoanlage zu verbinden. Angeblich erscheint der Nachfolger des Google Home Mini aber unter einem anderen Namen: Er soll zur Marke Nest gehören und könnte entsprechend "Google Nest Mini" heißen. Das Design soll hingegen identisch zum Vorgänger sein, berichtet 9to5Google.

Google Pixel 4 – Das Highlight der Präsentation

Für die meisten von euch dürfte das Google Pixel 4 allerdings deutlich spannender sein. Der Hersteller hat bereits verraten, dass in dem Smartphone ein Mini-Radar verbaut ist. Über das Feature kann es zum Beispiel erkennen, wenn ihr nach dem Handy greift. Zudem ermöglicht die Technologie eine Gestensteuerung ohne Berührung.

Es ist beinahe sicher, dass auch die Kamera wieder eines der großen Highlights der Pixel-Reihe sein wird. Google selbst wirbt etwa mit guten Fotos bei Nacht und Aufnahmen vom Sternenhimmel – zumindest zeigt das ein mutmaßliches Werbevideo, das im Netz aufgetaucht ist. Offenbar könnt ihr euch ebenfalls auf ein Display mit einer Wiederholrate von 90 Hz freuen, wodurch das Google Pixel 4 Animationen weicher und flüssiger darstellen dürfte.