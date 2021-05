Womit haben wir das verdient, Google? Als der Hersteller im vergangenen Sommer das Pixel 4a (5G) vorstellte, fehlte eine wunderschöne Farbvariante. Bis heute gibt es sie nicht zu kaufen. Trotzdem zeigt sie uns Google auf seinen offiziellen Kanälen.

Als im vergangenen Jahr die ersten Gerüchte zum Pixel 4a (5G) auftauchten, war noch von einem weißen Modell die Rede. Es tauchten sogar vermeintliche Pressebilder auf. Letztendlich entschied sich Google aber gegen den Release der "Pure White"-Variante. Das verstimmte viele Interessenten, die das Modell im edlen Weiß gerne ihr Eigen genannt hätten.

Weiß, weiß, weiß sind alle meine Handys

Nun quält euch Google mit einem Instagram Video, wie 9to5google meldet. In diesem stehen eigentlich Nest-Produkte im Fokus. Zu sehen ist allerdings auch ein weißes Smartphone, bei dem es sich um das (so schmerzlich vermisste) Pixel 4a handeln muss. Ihr könnt euch den Clip hier anschauen:

Ein interessantes Detail: Der Power-Button an an der Geräteseite ist Orange, wie bei der seltenen blauen Variante des Smartphones. Auf bisherigen Bildern des weißen Pixel 4a war der Knopf noch Blau. Denkbar ist daher, dass Google ein blaues Modell in der Post-Production digital neu gefärbt hat, damit es zum Stil des Videos passt. Bitter ist es dennoch, da Google uns vor Augen führt, was für ein schönes Modell uns der Hersteller vorenthalten hat.

Google ist unberechenbar, aber weißes Pixel 4a unwahrscheinlich

Auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte gab, laut denen Google doch noch über einen Markstart eines weißen Google Pixel 4a nachdenkt: Wir halten das aktuell für unwahrscheinlich – selbst wenn das Pixel 5a wohl erst im Herbst kommt. Aber bei Google weiß man ja ohnehin nie.

Deal Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet L 4 GB mtl./24Monate: 16,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Oppo Find X3 Lite 5G

+ BLAU Allnet Plus (8 GB + 5 GB)

+ Oppo Band Sport 24,99 € mtl./24Monate: 19,99 einmalig: 0,00 € zum shop