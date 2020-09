Google Pixel 5 und Pixel 4a 5G im Größenvergleich: Welches ist handlicher?

Sowohl das Google Pixel 5 als auch das Google Pixel 4a haben sich inoffiziell bereits gezeigt. Nun sind die Smartphones gemeinsam auf einem Bild zu sehen, das einen ersten Größenvergleich erlaubt.

Erneut handelt es sich wohl um durchgesickertes Pressematerial. Denn das neue Bild ähnelt stark unserem Aufmacher, der von Google stammt. Quelle ist dieses Mal der enorm zuverlässige Evan Blass. Wenn der Leak-Experte Smartphones vorab enthüllt, sehen sie am Ende eigentlich immer auch so aus wie auf seinen Bildern.

Das rechte Bild in dem Tweet zeigt das Google Pixel 5 neben dem größeren Google Pixel 4a 5G. Der Größenunterschied ist nicht riesig, könnte aber gerade bei engen Hosentaschen darüber entscheiden, ob das jeweilige Handy hineinpasst. Mit seinem 6-Zoll-Display scheint das Pixel 5 erwartungsgemäß etwas handlicher zu sein als das Pixel 4 5G, dessen Bildschirm 6,2 Zoll in der Diagonale misst.

Google Pixel 5: Etwas kleiner und etwas besser?

Falls ihr euch fragt, was in dem anderen getwitterten Bild zu sehen ist: das Google Pixel 5 von vorne und hinten. Auffällig sind dabei vor allem die für Google-Verhältnisse sehr schmalen Display-Ränder und die Dual-Kamera auf der Rückseite des Smartphones. Dass Google nur zwei Linsen verbaut, ist aufgrund der bisherigen Leaks ein offenes Geheimnis – aber nichtsdestotrotz enttäuschend. Aber auch so wird das Google Pixel 5 wohl wie seine Vorgänger eines der besten Foto-Handys auf dem Markt werden.

Und das dürfte auch für das Google Pixel 4a 5G gelten, das Gerüchten zufolge die gleiche Kamera erhalten soll. Neben dem Größenunterschied gibt es nur weniges, was Google Pixel 5 und Pixel 4a voneinander trennen soll: Mutmaßliche Vorteile des teureren Modells sind unter anderem die höhere Bildwiederholrate (90 Hz), mehr Arbeitsspeicher (8 GB vs. 6 GB), ein Aluminium-Gehäuse und Reverse Wireless Charging.

Ihr wollt jetzt schon ein neues Smartphone? Wir helfen euch bei der Entscheidung.

Der etwas größere Akku des Pixel 5 dürfte keine große Rolle spielen, da der Strombedarf aufgrund des verbauten 90-Hz-Displays sicherlich auch höher ausfällt als beim Pixel 4a 5G. Das wiederum soll dem Pixel 5 angeblich eine 3,5-mm-Klinke für kabelgebundene Kopfhörer voraushaben. Bald wissen wir genau Bescheid. Denn schon morgen macht Google alles offiziell.