Google Pixel-Präsentation: 4K-Chromecast und Google Home sind auch dabei

Am 4. Oktober will Google offenbar mit dem Google Pixel und dem Pixel XL die Nachfolger seiner Nexus-Smartphones vorstellen. Android Police will nun von zwei Quellen erfahren haben, dass auch der Smart Home-Lautsprecher Google Home, ein neuer Chromecast-Streaming-Stick und ein WLAN-Router Auftritte feiern werden. Auch sollen die Preise der Geräte feststehen.

Google Home wurde bereits auf der Google I/O-Konferenz im Mai angekündigt. Nun soll offenbar die offizielle Vorstellung des Smart Home-Geräts anstehen, das von der Funktion her Amazons Echo-Lautsprecher ähneln wird. Der Preis der handlichen Hardware soll den Quellen zufolge bei 129 Dollar liegen, womit es ebenso viel kosten soll wie der erwartete Google WiFi-Router.

Chromecast Ultra

Ein weiteres Gadget, das Google am 4. Oktober feierlich vorstellen möchte, soll angeblich zur Chromecast-Familie gehören. Die neue Streaming-Hardware werde demnach den Namen Chromecast Ultra tragen und 69 Dollar kosten. Damit würde das Gadget etwa doppelt so viel kosten wie das aktuelle Modell Chromecast (2015). Im Gegensatz zu diesem soll die Ultra-Ausführung allerdings auch 4K-Videos und HDR-Inhalte streamen können.

Zu den größten Highlights der Präsentation am 4. Oktober werden aber ziemlich sicher die beiden neuen Smartphones gehören, die HTC für Google unter den Codenamen Sailfish und Marlin entwickeln soll. Sie sollen als Google Pixel und Google Pixel XL auf den Markt kommen und neben High-End-Hardware auch das neue Android 7.1 Nougat mitbringen.