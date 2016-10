Google Pixel: So macht Google iPhone-Besitzern den Wechsel einfach

Googles Illustration zeigt ein iPhone, das via Quick Switch Adapter mit dem Pixel verbunden ist

Google möchte Käufern des Pixel und Pixel XL den Umzug vom bisherigen Gerät so einfach wie möglich machen. Den neuen Top-Modellen liegt dafür eigens der sogenannte Quick Switch Adapter bei. Für iPhone-Besitzer liefert Google sogar noch weitergehende Tipps.

So hat Google eine spezielle Webseite eingerichtet, um frischgebackene Besitzer eines Pixel oder Pixel XL mit Rat unter die Arme zu greifen. "Wechseln ist jetzt noch einfacher", heißt es da in dicken Buchstaben in der Überschrift. Beim Umzug von einem älteren Android-Smartphone genügt es offenbar, die beiden Geräte mit dem Quick Switch Adapter zu verbinden, Voraussetzung ist aber mindestens Android 5.0 Lollipop auf dem älteren Modell.

Auf Wunsch Live-Chat mit Screen-Share-Funktion

Konvertierungswillige iPhone-Besitzer müssen einige zusätzliche Handgriffe absolvieren, die die Google-Webseite aber Schritt für Schritt erklärt: "Du wechselst von einem iPhone? Bevor du die SIM-Karte herausnimmst, schalte iMessage aus, indem du 'Einstellungen' öffnest, auf 'Nachrichten' tippst und dann iMessage auf 'aus' setzt. Gehe danach zurück zu 'Einstellungen', tippe auf 'FaceTime' und stelle es auf 'aus'." Das scheint dann auch schon alles zu sein, um persönliche Daten vom iOS-Gerät auf das neue Pixel zu transferieren, iOS 8 vorausgesetzt.

Die Abmeldung einer für iMessage registrierten Telefonnummer übernimmt Google dabei auch, wenn Ihr die SIM-Karte bereits herausgenommen haben solltet. Solltet Ihr weitere Fragen zum Umzug von einem iPhone, einem Android Gerät oder ganz allgemein haben, dann bietet Euch Google den Care-Live-Support an: Über die Einstellungen des Pixel-Smartphones lässt sich ein Support-Fenster öffnen, um Kontakt aufzunehmen. Auf Wunsch könnt Ihr sogar den Bildschirm Eures Smartphones mit den Mitarbeitern teilen, damit diese schneller im Bilde sind.