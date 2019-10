Google Pixel Watch: Vorstellung gemeinsam mit dem Pixel 4?

Am 15. Oktober wird Google das Pixel 4 vorstellen. Das an sich ist bereits Grund genug, sich live zuzuschalten. Nun heißt es, dass es einen weiteren guten Grund geben könnte. Die Google Pixel Watch soll an diesem Tag ebenfalls Premiere feiern.

Das berichtet die japanische Webseite Nikkei Asian Review. Der Publikation zufolge erwarten uns am 15. Oktober wie erwartet zwei 4G-Versionen des Google Pixel 4. Darüber hinaus sei die Vorstellung einer 5G-Variante des Top-Smartphones möglich, zudem könnten uns ein neues Notebook und die erste Smartwatch des Unternehmens erwarten. Die naheliegende Bezeichnung für das Wearable ist "Google Pixel Watch". Ob sich der Suchmaschinenriese tatsächlich für diesen Namen entschieden hat, ist aber unklar.

Google Pixel Watch: Ein Mysterium

Bislang ist so gut wie nichts über die Google Pixel Watch bekannt. Falls sie tatsächlich existiert, wird sie sicherlich Wear OS als Betriebssystem mitbringen. Ein Verkaufsargument wäre das aktuell leider nicht, weist die Software momentan doch noch diverse Schwächen im Vergleich zur Konkurrenz auf. Zumindest wäre der Launch der Google Pixel Watch ein guter Anlass für Google, Wear OS an vielen Stellen zu verbessern.

Eine Smartwatch aus dem eigenen Hause würde dem Google Pixel 4 natürlich gut zu Gesicht stehen. Zum Beispiel Samsung, Huawei und Apple haben bereits Uhren im Portfolio, die ihre Premium-Smartphones perfekt ergänzen. Eine Google Pixel Watch könnte die gleiche Funktion für das Pixel 4 erfüllen.

Schon 2018 hieß es, dass die Google Pixel Watch in Kürze erscheint. Der Hersteller erklärte später aber, dass es vorerst nicht dazu kommen würde. Anfang 2019 gab es dann ein neues Lebenszeichen: Google sicherte sich Smartwatch-Technologie von Fossil und übernahm gleichzeitig 20 Fachleute des Unternehmens, die nun maßgeblich zur Entwicklung der Google Pixel Watch beigetragen haben könnten.

Googles "One More Thing"?

So gut das Google Pixel 4 (XL) auch sein mag. Große Überraschungen dürften ausbleiben. Dafür sind einfach bereits zu viele Details durchgesickert. Zu kaum einem anderen Smartphone gab es in der Vergangenheit derart viele Leaks. Selbst von Samsung-Geräten sickerten in den vergangenen Monaten weniger Informationen durch.

Hat der Hersteller mit der Google Pixel Watch womöglich noch ein Ass im Ärmel? Apple war früher bekannt dafür, seine Keynotes mit einem unerwarteten Highlight ("One More Thing") abzuschließen. Zuletzt schaute sich Microsoft diesen Kniff ab und präsentierte vollkommen überraschend sein lange erwartetes faltbares Smartphone Surface Duo. Wir hoffen, dass und auf der Google-Keynote eine ähnliche Überraschung erwartet.