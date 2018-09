Google: Pixel Watch wird nicht mehr 2018 erscheinen

Im Frühjahr sagte Leak-Experte Evan Blass voraus, dass Google im Herbst 2018 gemeinsam mit seinen Pixel-Smartphones auch Smartwatches vorstellen würde. Daraus wird allerdings nichts, wie der Hersteller nun bekannt gab.

Gegenüber der Webseite Tom's Guide hat sich Google zu seinen Plänen für den Rest des Jahres geäußert. Eine Pixel Watch, oder wie auch immer eine Google-Smartwatch heißen würde, spiele in diesen keine Rolle. Miles Barr, der "Director of Engineering for Wear OS", erklärte in einem Interview auf der IFA, das Google noch nicht bereit sei, "eine Smartwatch für alle" anzubieten.

Google lässt erst mal andere machen

Stattdessen werde sich Google erst einmal auf seine Partnerschaften mit etablierten Smartphone-Herstellern konzentrieren. Aktuell arbeitet Google mit Anbietern von Smartwatches zusammen, auf denen Wear OS zum Einsatz kommt. Der Suchmaschinenriese liefert dabei Input zum Design und schlägt neue Features vor.

Wenn Google eine Smartwatch herausbringt, soll diese offenbar alle Zielgruppen zufriedenstellen. Aktuelle Modelle schaffen das Barrs Ansicht nach nicht. Immerhin erläuterte er, wie er sich eine Pixel Watch vorstelle: Er gehe davon aus, dass Google sich sehr auf den Google Assistant, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen konzentrieren würde.

Dass Evan Blass mit seinen Prognosen falschliegt, kommt nicht allzu oft vor. Möglicherweise befand sind die Pixel Watch zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich in Entwicklung und Google hat sich im Nachhinein zu einer Verschiebung entschlossen oder das Projekt vorübergehend komplett auf Eis gelegt.