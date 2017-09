Google plant Gegenstück zu Apples AirPods: Vorstellung mit Pixel 2 erwartet

Nachdem die ersten Kopfhörer mit Google Assistant inzwischen verfügbar sind, könnten bereits Anfang Oktober 2017 die nächsten folgen – und zwar vom Suchmaschinenriesen höchstpersönlich. Dabei soll es sich um In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth-Verbindung handeln – ähnlich den Air Pods von Apple.

Laut 9to5Google werden die Google-Kopfhörer sich aber zumindest in einer Hinsicht von der Apple-Konkurrenz unterscheiden: Die Ohrstöpsel sind wohl über ein Kabel miteinander verbunden, wie man es von herkömmlichen In-Ear-Modellen kennt. Lediglich das Verbindungskabel mit Klinkenanschluss würde demnach also entfallen. Angebrachter wäre daher womöglich auch der Vergleich zu einem anderen Modell aus dem Apple-Konzern: den Beats X.

Kopfhörer sollen 159 Dollar kosten

Google Assistant soll sich wie bei den Bose QC 35 II über einen dedizierten Knopf aktivieren lassen. Nach einem Druck auf die Taste stehen Euch dann offenbar alle bekannten Funktionen und Sprachbefehle zur Verfügung. Gerüchte zu den neuen Google-Kopfhörern habe es schon seit Längerem gegeben, jedoch sei auch jetzt noch nicht hundertprozentig klar, ob es überhaupt zu einer Veröffentlichung kommen wird.

David Ruddock von Android Police ist diesbezüglich wohl etwas zuversichtlicher. Ihm zufolge könnte Google die kabellosen In-Ear-Kopfhörer in der ersten Oktoberwoche vorstellen – dann vermutlich gemeinsam mit dem Pixel 2, dessen Enthüllung am 4. Oktober erwartet wird. Es wäre auch deshalb passend, da die kommenden Google Smartphones keinen Kopfhöreranschluss besitzen sollen. Auch den Preis für die AirPods-Konkurrenten hat Ruddock offenbar in Erfahrung gebracht: Zum Preis von 159 Dollar sollen die "Neckbuds" demnach in den Handel kommen.