Google Play: Gekaufte Filme werden kostenlos auf 4K verbessert

Es hat sich bereits seit einer Weile angedeutet, nun ist es offiziell: 4K-Upgrades für zuvor bei Google Play gekaufte Filme werden kostenlos sein. Das geht aus einem offiziellen Blogpost des Suchmaschinenriesen hervor.

"Filme, die ihr besitzt, werden auf unsere Kosten automatisch auf 4K hochgestuft", heißt es in dem Beitrag zur Plattform Google Play Filme und Serien. Dabei sei es belanglos, ob ihr die Inhalte zuvor in SD oder HD gekauft habt. Darüber hinaus senkt Google ab heute die Preise für Filme in 4K. Außerdem ist ein Screenshot zu sehen, der eine Benachrichtigung zur Verbesserung der Auflösung zeigt: "Sechs deiner Filme haben gerade ein kostenloses Upgrade auf 4K erhalten. Genieße die höhere Qualität auf jedem unterstützten 4K-Gerät."

HDR nur über Chromecast Ultra

Zu den unterstützten Geräten zählen die 4K-Bravia-Fernseher von Sony, "die meisten 4K-Samsung-Smart-TVs" und demnächst auch Modelle von LG. Auf einer Support-Seite ist außerdem von diversen unterstützten Android-TV-Fernsehern und Chromecast Ultra die Rede. Das Streaming-Gadget ermöglicht außerdem HDR-Wiedergabe über Google Play Filme und Serien, sofern die Inhalte dies unterstützen. Mit Android-TV-Geräten ist dies aktuell noch nicht möglich. Voraussetzung für 4K-Streaming sei eine "konstante Downloadgeschwindigkeit von mindestens 15 Megabit pro Sekunde".

Zu beachten ist, dass ihr natürlich nicht für all eure bei Google Play Filme und Serien gekauften Inhalte ein 4K-Upgrade erhaltet. Denn die Auswahl an ultrahochauflösenden Versionen ist aktuell noch überschaubar. Unklar ist, ob die Aufwertung in Zukunft auch für Serien kostenlos sein wird. Darauf geht Google in seinem Beitrag aktuell nicht ein. Apple bietet kostenlose 4K-Upgrades über iTunes übrigens bereits seit Herbst 2017 an.