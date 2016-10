Google Play Store: Streaming-Funktion lässt Euch Spiele antesten

Im Google Play Store könnt Ihr Spiele für 10 Minuten über den "Try Now"-Button via Stream anzocken

Auch im Google Play Store scheint das bevorstehende Google-Event am 4. Oktober 2016 spürbar zu sein: Einige Nutzer berichten nämlich bereits von einem neuen Feature, das offenbar langsam ausrollt. Dabei geht es um die zuvor geleakte Streaming-Funktion, mit der Ihr Mobile-Games vor dem Kauf wie eine Art Demo ausprobieren könnt. Somit könnt Ihr Euch also bald einen Eindruck von vielen Spielen verschaffen, ohne gleich in den Geldbeutel zu greifen.

Wie Android Police berichtet, sind die Trial-Versionen für einige Nutzer bereits verfügbar – darunter auch für einen Mitarbeiter der Webseite. Allerdings soll das Feature noch nicht einwandfrei laufen und einige Bugs beherbergen. So kann es aktuell noch zu einigen Abstürzen kommen. Das Streaming an sich soll wiederum gut funktionieren. Um die Demo-Version eines Spieles zu starten, müsst Ihr auf den "Try now"-Button tippen, der womöglich "Ausprobieren" im deutschen Google Play Store als Titel tragen könnte.

Nur noch 10 Minuten

Mit dem Feature könnt Ihr Spiele im Google Play Store quasi wie eine Demo-Version anzocken. Für den Testanlauf habt Ihr nur nicht unbegrenzt Zeit: Nach 10 Minuten ist Schluss mit dem Ausprobieren. Dafür dürft Ihr den Titel unbegrenzt oft anspielen, nur müsst Ihr nach Ablauf der Zeit wieder von vorne beginnen. Durch das Streaming spart Ihr Euch den Download, was besonders bei umfangreicheren Games von Vorteil sein könnte.

Als Nachteil der Streaming-Technologie ergibt sich jedoch, dass auch die Berechnung des Spieles bereits erfolgt ist, bevor es an Euer Gerät gestreamt wird. Dementsprechend lässt sich dadurch nicht abschätzen, ob die Specs Eures Tablets oder Smartphones überhaupt für eine flüssige Darstellung des Titels ausreichen. Abgesehen davon ist das Streaming ein nettes Feature, das Euch die Möglichkeit gibt, viele verschiedene Titel auszuprobieren, die Ihr sonst sogar vielleicht links liegen gelassen hättet. Aktuell lässt sich leider noch nicht sagen, wann das Feature im deutschen Google Play Store für die breite Masse verfügbar ist. Vielleicht erfahren wir mehr am 4. Oktober 2016, wenn Google seine neuen Pixel-Smartphones zeigt.