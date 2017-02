Google Play Store zeigt Ersparnis und Dauer bei Rabattaktion

HTC One M9

Google hat im Play Store still und heimlich Änderungen eingeführt und zwar für Rabattaktionen: Bei ausgewählten Apps bekommen Nutzer nun Informationen über die verbleibende Dauer des Angebots und wie viel die App ursprünglich kostete.

Das ist beispielsweise der Fall bei "Lego Batman: Beyond Gotham", wie Android Authority aufgefallen ist. Bislang gab es ähnliche Details nur zu Filmen, Büchern und Serien im Play Store. Aktuell sind die vollständigen Angaben der mobilen Version des Marktplatztes vorbehalten. Wer die Desktop-Variante über seinen Browser ansteuert, bekommt hingegen nur die Ersparnis zu sehen, nicht aber die verbleibende Dauer.

Batman bevorzugt

Die Anzeige von anderen Apps mit Preissenkung bleibt hingegen wie bisher: Hier zeigt nach wie vor ein grüner Preis an, dass offenbar eine Rabattaktion läuft – mehr aber auch nicht. Womöglich handelt es sich um eine Promo-Aktion für "The LEGO Batman Movie", der seit dem 9. Februar 2017 in hiesigen Kinos läuft und auf dem Filmbewertungsportal Rotten Tomatoes mit einer Bewertung von rund 90 Prozent Kritiker und Zuschauer gleichermaßen zu begeistern scheint.

Google selbst hat unterdessen eine große Reinigungsaktion im Play Store durchgeführt: Im Rahmen eines virtuellen Frühjahrsputzes hat das Unternehmen Millionen Apps entfernt, die lange kein Update mehr bekommen haben oder keine Datenschutzerklärung mitlieferten. Im Fokus standen dabei Anwendungen, die sensible Informationen einforderten und etwa Zugriffsrechte für die Kamera verlangten.