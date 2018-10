Google Plus: Soziales Netzwerk wird nach Sicherheitslücke eingestellt

Google Plus ist seit 2011 verfügbar. Nach acht Jahren kommt das Ende

Zuerst gab es nur eine Sicherheitslücke, doch bald wird Google Plus selbst eine Lücke hinterlassen. Das Unternehmen schaltet das soziale Netzwerk noch im August 2019 ab. Grund dafür ist wohl nicht nur die Tatsache, dass Entwickler Zugriff auf persönliche Informationen von mehreren Nutzern hatten.

Durch eine Sicherheitslücke hatten externe Entwickler Zugang zu mehreren Informationen von schätzungsweise bis zu 500.000 Google-Plus-Nutzern, wie BuzzFeed News unter Berufung auf Wall Street Journal berichtet. Zu den betroffenen Details gehören offenbar Name, E-Mail-Adresse, Alter, beruflicher Status und Geschlecht. Im März 2018 wurde der Fehler wohl bereits entdeckt und behoben, doch der Suchmaschinenriese hat seine Nutzer anschließend nicht über die Sicherheitslücke informiert.

Nutzer nur wenige Sekunden aktiv

Es gebe keinen Hinweis auf einen Missbrauch der Informationen. Wohl auch aus diesem Grund hat sich Google dazu entschieden, die Angelegenheit nicht öffentlich zu machen. Womöglich wollte das Unternehmen auch verhindern, dass ähnlich wie beim Fall Cambridge Analytics und Facebook ein Datenskandal ensteht, der das Thema stark in den Fokus rückt. Dies hätte vielleicht nicht nur einige Datenschützer auf den Plan gerufen.

Das Ende für Google Plus soll nun Ende August 2019 erfolgen – zumindest für private Nutzer. Business-Kunden werden vorerst wohl weiterhin Zugriff auf die Plattform haben. Zu den Gründen für die Abschaltung des Dienstes gehört offenbar auch, dass nur wenige Personen das soziale Netzwerk verwenden. Knapp 90 Prozent der Nutzer sollen auf Google Plus weniger als fünf Sekunden am Stück aktiv sein.