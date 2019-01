Google stellt Chromecast Audio ein

Es hat sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: Google Chromecast Audio wurde eingestellt. Das Zubehör richtet sich unter anderem an Besitzer von älteren Soundboxen, die noch keine Wiedergabe von Inhalten aus dem Internet unterstützen.

"Unser Produktportfolio wird ständig weiterentwickelt und wir haben mittlerweile eine Vielzahl an Produkten, mit denen Nutzer Musik hören können", erklärt ein Pressesprecher von Google gegenüber 9to5google das Aus der Chromecast-Audio-Produkte. Keine Sorge: Wer das Gadget besitzt, kann auch künftig Musik, Podcasts und Co. streamen. Google unterstützt die Geräte weiterhin, heißt es in dem Statement weiter.

Begehrte Resterampe

Die Spekulationen kamen bereits kurz zuvor auf, nachdem auf Reddit ein Nutzer aus Großbritannien schrieb, dass Google seine Bestellung storniert habe. Das Unternehmen habe die Produktion eingestellt, weshalb man den Bestand nicht mehr auffüllen könne, soll ihm der Kundenservice verraten haben. Im offiziellen deutschen Google Store gibt es offenbar noch letzte Exemplare. Wer sich noch einen Google Chromecast Audio sichern möchte, muss aber offenbar schnell sein. Laut diversen Medien leeren sich die Lagerbestände zumindest in den USA rasant.

Google Chromecast Audio ist insbesondere bei Nutzern beliebt, die Musik auf ihre älteren Hifi-Systeme streamen möchten. Was durchaus nachvollziehbar ist: Die alten Boxen liefern mitunter besseren Sound als jüngere Lautsprecher. Sie haben ohne Chromecast Audio allerdings den Nachteil, dass sie nur CDs (und Kassetten) abspielen. Google macht jene Anlagen smart. Zudem unterstützt das Gadget die Multiroom-Wiedergabe. Chromecast Audio für den heimischen Musikgenuss erschien ursprünglich im September 2015.