Google Street View unterstützt Daydream und lädt zum virtuellen Spaziergang

Google hat für Street View sogar Mitarbeiter in den Amazonas geschickt

Einen Tag vor dem offiziellen Release der Virtual-Reality-Brille Daydream View hat Google ein Street View-Update veröffentlicht. Damit ist es Trägern des Wearables möglich, virtuell durch die App zu spazieren.

Solltet Ihr Daydream View vorbestellt und schon frühzeitig erhalten haben, dann könnt Ihr in Verbindung mit Eurem Pixel oder Pixel XL schon einen Tag früher durch die virtuelle Realität von Street View schlendern. Andernfalls kommt Ihr frühestens am 10. November 2016 in den Genuss des Gadgets. Bislang gibt es außer dem aktuellen Topmodell-Duo von Google noch keine weiteren Daydream-kompatiblen Smartphones.

30 Spiele in Entwicklung

Erst im August 2016 hatten die Entwickler Street View ein Update verpasst, das Darstellungsfehler wie Verzerrungen oder schiefe Gebäude beseitigt. Die Darstellung via Daydream View dürfte somit weniger verwirrend sein. Sollte Euch Street View irgendwann langweilig werden, dann hat Google auch schon Spiele in Entwicklung gegeben, 30 Stück an der Zahl. Einige davon werden schon zum Release verfügbar sein, etwa das Kirmes-Game Wonderglade oder das düstere Action-Adventure Hunters Gate.

Daydream View kostet 69 Euro und ist derzeit, wie eingangs erwähnt, nur mit dem Google Pixel oder Pixel XL kompatibel. Solltet Ihr ein anderes Smartphone besitzen, dann greift lieber zum günstigeren Google Cardboard oder als Samsung-Nutzer zur Gear VR. Ob sich Street View damit aber in VR anschauen lässt, ist fraglich, da das Changelog lediglich Daydream-Unterstützung angibt.