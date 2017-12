Google veröffentlicht Android Oreo 8.1

Der Rollout von Android Oreo 8.1 beginnt am 6. Dezember 2017, wie Google verkündet. Mit der neuen Version wird, wie zuvor angekündigt, etwa der "Pixel Visual Core" auf dem Pixel 2 und dem Pixel 2 XL aktiviert, der Fotos verbessern kann. In den Schnelleinstellungen soll laut PhoneArena zudem eine Akkuanzeige für mit dem Smartphone verbundene Bluetooth-Gadgets auftauchen – sofern die Geräte das unterstützen.

Der neue Burger kommt

Auch beim Thema Sicherheit hat Android 8.1 einige Neuerungen im Gepäck: So wird etwa die Möglichkeit ergänzt, Personen von dem Gerät auszusperren, die es häufiger hintereinander mit einem nicht registrierten Fingerabdruck entsperren möchten. Ein neues Browser-Feature ermöglicht zudem weiteren Schutz vor schädlichen Webseiten und Links. Enthalten sind auch einige Bugfixes – und ein verbesserter Burger-Emoji mit neuer Belegung. Zunächst dürfte die Aktualisierung die Google Pixel- und Nexus-Geräte erreichen. Bis Smartphones anderer Hersteller Version 8.1 erhalten, dürfte es wohl noch dauern.

Gleichzeitig hat Google verkündet, dass Android Go ebenso am 6. Dezember veröffentlicht wird. Dabei handelt es sich um eine abgespeckte Version des Betriebssystems, die wenig Speicherplatz benötigt und für Smartphones mit leistungsschwacher Hardware gedacht ist. In absehbarer Zeit dürften dann auch entsprechend günstige Modelle mit der "Go Edition" in den Handel kommen.