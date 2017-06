Google Wifi kommt nach Deutschland: Der einfachste Router

Googles WLAN-Router Google Wifi kommt nach Deutschland. Das Unternehmen verspricht mit den Geräten eine einfache Einrichtung und gute WLAN-Abdeckung.

Früher galt: Nichts ist so unsexy wie ein WLAN-Router. Dann kam Google und bewies mit Google WiFi das Gegenteil. 2016 hatte das Unternehmen das Gerät zusammen mit dem Pixel und Google Home vorgestellt. Jetzt kommt das Gadget auch nach Deutschland. Google WiFi zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Ihr den Router beliebig um sogenannte WiFi Points erweitern und auf diese Weise für die optimale Netzabdeckung sorgen könnt.

Und das funktioniert so: Ihr schließt den ersten WiFi Point einfach an den Router beziehungsweise das DSL-Modem an, das Ihr ohnehin schon benutzt und führt die Einrichtung per Smartphone-App (für iOS und Android) durch. Lebt Ihr in einer kleinen Wohnung, seid Ihr damit schon durch. Bei größeren Wohnungen oder Häusern empfiehlt sich der Kauf von Google WiFi im Doppelpack. Die beiden WiFi Points verbinden sich dann untereinander und erweitern so das Netzwerk.

Einfache Einrichtung per App

Im regulären Betrieb prüft dann eine Software kontinuierlich die Verbindung zwischen allen Wifi Points. Außerdem sorgt sie dafür, dass jedes Gerät für sich die beste Verbindung hat. Heißt: Die Software weist jedem Gerät auf Basis des Standortes im Haus automatisch das passende Frequenzband, also 2,4 oder 5 Gigahertz, zu.

Anschlüsse für Google WiFi (© 2017 CURVED)

In der Smartphone-App könnt Ihr Euer Heimnetz darüber hinaus stetig überwachen, eine Kindersicherung einrichten und ein Netzwerk für Gäste erstellen. Außerdem lassen sich einzelnen Geräten Prioritäten zuweisen. Schaut Ihr gerade einen 4K-Film auf Netflix, weist Ihr Eurem Fernseher eine höhere Priorität zu als zum Beispiel dem iPad. Das soll für ein ruckelfreies Erlebnis beim Filmeabend sorgen.

Google WiFi ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Das Single-Pack mit einem WiFi Point kostet 139 Euro, für das Kit mit zwei WiFi Points werden 239 Euro fällig.