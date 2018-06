Googles eigene Podcast-App für Android ist da

Google macht die Podcasts smart. Das Unternehmen veröffentlich eine eigene App, mit der ihr Podcasts ganz einfach finden und abonnieren könnt.

Eine vorinstallierte Podcast-App gehört für iPhone-Besitzer schon lange zu Standard. Kein Wunder, schließlich hat Apple Podcasts schon früh in iTunes integriert und zur Synchronisation für den iPod angeboten. Android-Nutzer dagegen hatten bislang die Qual der Wahl. Denn zwar sind Podcasts auch Teil des Streaming-Dienstes Google Play Music, funktionierten aber bisher nicht in Deutschland. Wer Podcasts auf dem Android-Smartphone hören wollte, musste sich (zumindest hierzulande) Apps von anderen Anbietern installieren. Bis jetzt. Denn ab sofort bietet Google eine eigene Podcast-App für Android im Google Play Store an.

Google Podcasts schlägt euch passende Sendungen vor

Und Google wäre nicht Google, hätte das Unternehmen die Podcast-App nicht smart gemacht. Denn ihr könnt nicht nur Millionen Podcasts abonnieren und zum Anhören für unterwegs herunterladen. Ihr bekommt auf Basis eurer Vorlieben auch Empfehlungen angezeigt. Auf diesem Wege sollen Nutzer neue Podcasts einfacher finden können. Die Einbindung von künstlicher Intelligenz macht es möglich.

Ein weiteres smartes Feature: Die App synchronisiert eure gehörten Sendungen im Hintergrund. Beginnt ihr unterwegs eine Sendung, könnt ihr den restlichen Teil auch zuhause auf dem Google Home weiter hören. In Zukunft will Google den Dienst in weitere Produkte integrieren. Vielleicht findet ihr die Podcast-App also später auch in Android Auto oder ab Android P vorinstalliert auf dem Smartphone. Nur eine eigene Version für iOS sei nicht geplant. Das berichtet zumindest The Verge.

Mehr Podcasts auf CURVED

Übrigens: Auch unser eigener Podcast, der CURVED-Cast ist bereits Teil von Google Podcasts. Ihr findet ihn, wenn ihr in der App nach CURVED-Cast sucht. Dann klickt ihr einfach auf abonnieren. Fertig. In der aktuellen Folge beschäftigen wir uns mit der Rückschau auf die Spielemesse E3. Hier verraten wir euch außerdem. welche Podcasts zu unseren Lieblingen auf Spotify gehören.