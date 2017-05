Googles Fuchsia OS wird unabhängig von Android entwickelt

Erste Hinweise auf Googles neues Betriebssystem Fuchsia OS gab es bereits im August 2016. Anfang Mai 2017 hatten wir dann die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die neue Nutzeroberfläche zu werfen, doch wie weit ist das Projekt eigentlich fortgeschritten? Wie 9to5Google berichtet, äußerte sich Dave Burke, Googles Vice President of Engineering für Android, während der Google I/O zur Entwicklung.

Burke zufolge handele es sich bei Fuchsia wie auch bei vielen anderen Projekten noch um ein experimentelles Projekt in einer frühen Entwicklungsphase. Besonders spannend finde er dabei, dass Menschen außerhalb Googles sich den Code ansehen und dazu beitragen können, weil es als Open-Source-Projekt entwickelt werde.

Fuchsia wird sich noch verändern

Wie Burke weiter erklärte, beschäftigen sich bei Google einige wirklich schlaue Köpfe mit Fuchsia OS, die bereits in der Vergangenheit ihr Können im Unternehmen unter Beweis gestellt haben. Wie es bei Projekten in einer so frühen Phase häufig der Fall ist, sei es aber auch bei dem neuen Betriebssystem wahrscheinlich, dass es sich noch in eine andere Richtung entwickeln und verändern werde.

Was für eine Art von Veränderung Burke dabei im Sinn haben könnte, ist leider nicht klar. Ihm zufolge handele es sich aber definitiv um ein von Android unabhängiges Projekt. Demnach wäre es gut möglich, dass sich Fuchsia in Zukunft noch weiter vom aktuellen Betriebssystem für Smartphones und Tablets entfernen wird. Wir sind gespannt darauf, in Zukunft mehr über die Software und die Unterschiede zu Android zu erfahren.