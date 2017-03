Googles Patent für eine Basecap mit eingebauter Kamera schaut creepy aus

Ein Patent zeigt ein Basecap mit Kamera am Schirm

Kamerabrillen scheinen nicht mehr in Googles Interesse zu liegen, nachdem das Projekt der Google Glass auf Eis gelegt wurde. Wie wäre es stattdessen mit einer Kamera an Eurem Basecap? Laut einem Patent arbeitete das Unternehmen an solch einer Kappe.

Dem Patent zufolge soll die Kamera zuerst mit Eurem Smartphone gekoppelt werden und dann einen Livestream senden, der auch von anderen Leuten gesehen werden kann. Eingebaut sind auch ein Lautsprecher und ein Mikrofon, damit sich beide Seiten verständigen können. In einer Variante hat die Kappe sogar aufgesetzte Solarzellen, die den Akku der Kamera laden sollen.

Die Anwendungsszenarien sind vielfältig. Im privaten Bereich zeichnet Ihr wie bei den Snapchat Spectacles aus Eurer Perspektive auf. Geht Ihr damit wandern oder klettern und habt einen Unfall, könnte im Notfall der Stream aus der Kamera dabei helfen, Euch zu finden.

Auch für Schulungen ist das Übertragen des eigenen Blickfeldes spannend: So könnt Ihr bei Tätigkeiten von einem Profi angeleitet werden, der genau sehen kann, welche Handbewegungen Ihr vollzieht.

Das Patent hatte Google bereits 2013 eingereicht. Jetzt wurde es genehmigt. Ob also tatsächlich irgendwann ein Google-Basecap mit eingebauter Kamera auf den Markt kommt, ist unklar. Denn die Reaktionen auf Google Glass waren damals alles andere als positiv außerhalb der Techszene. Lokale erteilten sogar Hausverbot für Träger der Datenbrille. Größter Krititkpunkt war, dass man nicht nachvollziehen konnte, ob das Gerät ein Foto schießt oder ein Video aufnimmt.

Und wirklich vertrauenswürdig würde man mit einer Kamera auf dem Kopf für sein Umfeld nicht wirklich wirken, oder? Ein Einsatz im professionellen Bereich scheint da schon wahrscheinlicher zu sein.

Design wie beim Noogler-Cap

Das Design erinnert ein bisschen an die Noogler-Cap, die jeder neue Google-Mitarbeiter an seinem ersten Tag im Unternehmen bekommt. Nur der kleine Propeller auf der Spitze der Mütze fehlt. Doch vielleicht kommt der später noch als Designelement dazu?