Googles Smartwatch-System Android Wear heißt jetzt Wear OS: Das ist neu

Android Wear ist Geschichte. Stattdessen heißt Googles Software für Smartwatches jetzt Wear OS. Was das für eure Uhren bedeutet, erklären wir euch hier.

Relativ unspektakulär hat Google bekannt gegeben, dass Android Wear, das Betriebssystem für Smartwatches, jetzt Wear OS by Google oder kurz Wear OS heißt. In einem Blog-Eintrag erklärt Dennis Troper, Director of Product Management Wear OS, dass man in der Vergangenheit mit Partnern mehr als 50 smarte Uhren an den Start gebracht habe, aber auch erst die Oberfläche des Möglichen angekratzt habe. Der neue Name soll nun noch besser zur Technologie, der Vision und den Uhrenträgern selbst passen.

Wear OS: Neuer Name, kleine Änderungen

Die größte Veränderung betrifft vorerst wohl das Logo. Das alte Android-Wear-Emblem wird durch ein stilisiertes W ersetzt, das dem Logo für den Google Assistant sehr ähnlich sieht und folgerichtig aus den Google-Farben Blau, Gelb, Grün und Rot besteht. Ihr seht es in dem Tweet, den wir unten für euch eingehängt haben. Das Logo wird dann in Kürze auch das App-Logo der bisherigen "Android Wear"-App ersetzen.

Außerdem wird es ein kleines Software-Update für kompatible Uhren geben. Dabei handelt es sich laut Google im folgende Geräte:

Casio PRO TREK Smart WSD-F20

Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch

Diesel Full Guard

Emporio Armani Connected

Fossil Q Control

Fossil Q Explorist

Fossil Q Founder 2.0

Fossil Q Marshal

Fossil Q Venture

Fossil Q Wander

Guess Connect

Gc Connect

Huawei Watch 2 (both cellular & non-cellular versions)

Hugo BOSS BOSS Touch

Kate Spade Scallop

LG Watch Sport

LG Watch Style

Louis Vuitton Tambour

Misfit Vapor

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dylan

Michael Kors Access Grayson

Michael Kors Sofie

Montblanc Summit

Movado Connect

Mobvoi Ticwatch S & E

Nixon Mission

Polar M600

Skagen Falster Smartwatch

TAG Heuer Connected Modular 41

TAG Heuer Connected Modular 45

Tommy Hilfiger 24/7 You

ZTE Quartz

Wie 9to5Google berichtet, verändert sich durch das Update die Animation, die ihr seht, wenn ihr eure Smartwatch einschaltet.

Da Google die Schweizer Uhrenmesse Baselworld, die vom 22. bis zum 27. März 2018 stattfindet, im Blogpost explizit erwähnt, ist davon auszugehen, dass wir in Kürze erste Smartwatches sehen, auf denen Wear OS vorinstalliert ist. Darüber hinaus dürfte das Unternehmen auf der Entwicklermesse Google I/O 2018 (8. bis 10. Mai) weiter Neuheiten zu Wear OS präsentieren. Am Rande verriet Troper in seinem Eintrag übrigens noch einen interessanten Fakt: So hätte jeder dritte Käufer einer "Android Wear"-Uhr auch ein iPhone. Wie gut die Verbindung zwischen den beiden Welten klappt, lest ihr hier.