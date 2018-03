GoPro Hero: Günstige Neuauflage der Action-Kamera vorgestellt

Die GoPro Hero gibt es ab sofort auch als Einsteigermodell, wie der Hersteller in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Damit bietet das Unternehmen nun eine günstige Alternative zur teuren GoPro Hero6 Black an.

Das neue Modell heißt schlicht GoPro Hero und ist ab sofort für 219,99 Euro erhältlich. Dafür erhaltet ihr ein zwei Zoll großes Touch-Display und eine Action-Kamera, "mit der man Erlebnisse leicht teilen kann, die mit dem Smartphone schwer einzufangen sind." Besonders eignen soll sich die GoPro für Kinder, Reisende und Social-Media-Fans, die gerne Abenteuer erleben.

Halb so teuer wie GoPro Hero6 Black

Des Weiteren erfüllt die GoPro Hero laut Hersteller zwei wichtige Voraussetzungen für Action-Cams: Sie soll extrem robust und wasserdicht sein. Letzteres in bis zu 10 Meter tiefem Wasser. Außerdem könnt ihr per Sprachbefehl Video-Aufnahmen starten und stoppen, Fotos knipsen oder die Kamera ausschalten. Die Smartphone-Kompatibilität ermöglicht es euch, Fotos und Video über die GoPro App hochzuladen und anschließend mit anderen zu teilen.

Der Unterschied zu den teureren Modellen liegt hauptsächlich in der schwächeren Performance. 4K-Videos oder Aufnahmen mit Superzeitlupe sind mit ihr nicht möglich. Die Maximal-Auflösung für Videos liegt bei 1440p mit 60 Bildern pro Sekunde. Fotos knipst die GoPro Hero mit zehn Megapixeln. Außerdem fehlt ihr der leistungsfähige Bildprozessor, der die über 500 Euro GoPro Hero6 Black auszeichnet. Wer das alles verschmerzen kann, erhält für weniger als die Hälfte eine Action-Kamera, die viel Spaß verspricht. In dem Video über diesem Artikel könnt ihr sie in Aktion sehen.