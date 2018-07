Gorilla Glass DX+ soll Smartwatch-Displays robuster machen

Gorilla Glass schützt viele Smartphones vor Kratzern und Display-Schäden. Die bisherige Variante für Wearables trägt den Zusatz "SR+". Nun hat Hersteller Corning neue Schutzgläser für Smartwatches und Co. vorgestellt: Gorilla Glass DX und DX+.

Gorilla Glass DX und DX+ Reflexionen im Vergleich zu Standardglas um 75 reduzieren und dafür sorgen, dass Wearable-Displays weniger spiegeln. Darüber hinaus verbessere sich das Kontrastverhältnis im Vergleich zu herkömmlichem Glas um 50 Prozent. Diese Eigenschaften führten indirekt auch zu einer längeren Akkulaufzeit – weil ihr die Bildschirme auch an sonnigen Tagen gut ablesen könnt, ohne die Helligkeit hochzustellen.

So unterscheiden sich die neuen Ausführungen

Wo liegen also die Unterschiede zwischen Gorilla Glass DX und DX+? Ersteres biete laut Pressemitteilung die gleiche exzellente Resistenz gegen Kratzer wie herkömmliches Gorilla Glas, sorge darüber hinaus aber für die anfangs beschriebene bessere Display-Ablesbarkeit. Die "DX+"-Ausführung wiederum schütze zusätzlich noch besser gegen Kratzer.Laut Pressemitteilung können Gerätehersteller Gorilla Glass DX und DX+ auch mit anderen Gläsern von Corning kombinieren.

Haupteinsatzgebiet seien derzeit Wearables, das Material könne künftig aber auch in größeren Geräten zum Einsatz kommen. Für diese hat der Hersteller vor Kurzem außerdem Gorilla Glas 6 vorgestellt, das Stürze besser überstehen soll als sein Vorgänger. Für Wearables ist ein Schutz vor Fallschäden nicht ganz so wichtig wie für Smartphones. Denn sie fallen tendenziell seltener runter, da sie in der Regel am Handgelenk ihres Besitzers befestigt sind.