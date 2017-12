"Gotham": Trailer zum Finale von Staffel 4 zeigt viele bekannte Gesichter

Wer noch nichts über Staffel 3 und 4 von "Gotham" erfahren möchte, bevor diese nicht bei Netflix oder im Free TV verfügbar sind, der sollte sich die Trailer besser noch nicht ansehen. Gerade der frisch erschienene Trailer zur zweiten Hälfte der vierten Staffel enthält nämlich viele Hinweise darauf, was sich in "Gotham" seit dem großen Finale der zweiten Staffel alles getan hat.

Vierte Staffel bisher nur auf Englisch

Die dritte Staffel der Serie um den jungen Bruce Wayne sowie dessen Verbündete und Gegenspieler ist in deutschsprachiger Fassung im Fernsehen bislang nur bei Pro7Fun und Pro7 zu sehen gewesen. Online sind die Folgen bei Video-on-Demand-Anbietern wie Amazon Video, maxDome, iTunes und Google Play kostenpflichtig verfügbar. Ein Start auf Netflix wird vermutlich noch etwa ein halbes Jahr auf sich warten lassen und ist entsprechend für Mitte 2018 zu erwarten. Erst im Juli 2017 lief über den Streaming-Dienst die zweite Staffel "Gotham" an.

Die vierte Staffel steht hierzulande bisher nur kostenpflichtig und auf Englisch über die genannten Video-on-Demand-Anbieter bereit – und da Fox in den USA bisher nur die ersten elf Folgen gezeigt hat, gibt es auch in Deutschland nur diese erste Hälfte zu sehen. Der Trailer zeigt aber ebenso wie die Vorschau von der diesjährigen Comic Con in New York viele äußerst beliebte Widersacher des dunklen Ritters und steigert so die Vorfreude auf die deutschsprachige Fassung. Sie sollte im Frühjahr 2018 zunächst bei Pro7 zu sehen sein.