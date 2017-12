"Gran Turismo Sport": Unsere schönsten Screenshots aus dem PS4-Rennspiel

Mit "Gran Turismo Sport" für die Playstation 4 haben Sony und Entwickler Polyphony Digital die Herzen der Sim-Racing-Fans im Sturm erobert. Was bei der der gebotenen Optik und Fahrphysik auch nicht wirklich ein Wunder ist. Nach zahllosen Stunden hinter den Lenkrädern der geilsten Sportwagen der Welt, präsentieren wir euch unsere Auswahl an Screenshots, die das Benzin im Blut zum brodeln bringt.

"Gran Turismo Sport" mutet mit seinem momentan noch etwas geringen Umfang nicht gerade wie ein echter Genre-Primus an. Habt ihr keine Lust auf die Online-Rennen, die allerdings mit wirklich innovativen Neuerungen punkten, bleiben euch lediglich die Fahrschule, ein kleiner Kampagnen-Modus und die Möglichkeit, die im Spiel enthaltenen Rennstrecken Stück für Stück zu "lernen". Doch Abhilfe ist in Sicht, noch in diesem Jahr liefert Sony eine echte, vollwertige Einzelspielerkampagne als kostenlosen Download an. Was jetzt schon stimmt, ist die unumstößliche Detailverliebtheit, mit der die Entwickler von Polyphony Digital zu Werke gegangen sind. Das Rennspiel sprüht förmlich vor der berühmten "Freude am Fahren", die Strecken und Fahrzeugmodelle wurden bis ins kleinste Detail modelliert und die unterschiedliche Fahrphysik von Front- Heck-, oder vierrad-getriebenen Autos ist in "Gran Turismo Sport" absolut beispielhaft.

Und es hat "Klick" gemacht

Bei so vielen wunderschön der Realität nachempfundenen Fahrzeugen, beissen sich Enthusiasten besonders am im Spiel integrierten Foto-Modus fest. Ihr könnt entweder direkt in den Offline-Rennen das Geschehen einfrieren, um aus den verschiedensten Perspektiven ein Bild zu knipsen, oder ihr nutzt den beeindruckenden "Scapes-Modus". Hier plaziert ihr eines oder mehrere Fahrzeuge eurer Wahl in den im Spiel enthaltenen Fotos aus aller Welt. Drückt ihr dann auf den Auslöser, berechnet das Spiel die Lichtverhältnisse, sowie die Reflektionen auf dem Fahrzeug und rendert eine fast photorealistische Abbildung. Die Ergebnisse sind von echten Fotos kaum mehr zu unterscheiden und setzen die Boliden natürlich besonders gekonnt in Szene.

Nachfolgend seht ihr die Screenhots, die wir in ca. 50 Stunden Spielzeit auf die eine oder andere Weise erstellt haben. Zur besseren Übersicht ordnen wir die Bilder so an, dass ihr schnell erkennen könnt, welche Bilder auf der Rennstrecke und welche im "Scapes"-Modus erstellt wurden.

Fotos im "Scapes"-Modus

Bilder von Rennstrecke, Garage und Co.

Wie hier einfach zu sehen, ist "Gran Turismo Sport" für die Playstation 4 ein echter Augenschmaus. Die Version für die PS4 Pro verfügt natürlich über eine dynamische 4K Bildausgabe und den wohl besten HDR-Support, den man auf der "Pro" bis jetzt zu sehen bekommen hat. Folgt Hersteller Sony seinem Versprechen wird das Spiel noch bis weit in das nächste Jahr mit kostenlosen Zusatzinhalten versorgt – euch wird hinterm Steuer also sicher nicht langweilig.

