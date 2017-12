Gratis, aber gut: 6 kostenlose Playstation-Spiele, die sich lohnen

Ihr könnt euch auf der Playstation 4 auch eine gute Zeit machen, ohne einen einzigen Cent zu investieren. Einige davon sind derart umfangreich und tiefschürfend, dass sie sogar ein Preisschild rechtfertigen würden. Hier eine Auswahl der momentan besten Free to Play-Spiele für die PS4:

Fortnite – Battle Royale

Nach etlichen Jahren in der Entwickler-Hölle hat es "Fortnite" dann doch noch zu einem Release gebracht – und der hat es in sich. Müsst ihr für den Hauptmodus des Spiels – Tower Defense gegen Zombies – blechen, ist der Zusatz-Modus "Battle Royale" kostenlos. Und der macht noch deutlich mehr Spaß. Klar, das Ding ist ganz eindeutig von "PUBG" inspiriert, das tut dem Spielspaß aber keinen Abbruch. Nicht zuletzt deswegen, weil "Fortnite: Battle Royale" auch noch über viele witzige Mechaniken verfügt, die es bei "PUBG" nicht gibt. Besonders den vollkommen hektischen und durchgeknallten "50 vs. 50"-Modus solltet ihr unbedingt mal ausprobieren.

Gwent: The Witcher Card Game

Endlich mal ein virtuelles Kartenspiel, das die ausgetretenen Pfade von "Magic: The Gathering" mutig verlässt und dabei trotzdem auf ganzer Linie begeistern kann. Angelehnt an das Minispiel aus dem Action-RPG "The Witcher", seht ihr euch bei GWENT natürlich abermals am Kartentisch. Die Spielmechnik ist im Grunde die gleiche, wurde aber natürlich an vielen Stellen deutlich erweitert. Obwohl sich das Spiel offiziell immer noch in der BETA-Phase befindet, lassen Umfang und Spielbarkeit keine Wünsche offen. Ihr könnt zwar Kartenpäckchen gegen Echtgeld erwerben, diese aber im Spielverlauf nach und nach kostenlos freizuschalten, macht deutlich mehr Spaß.

Brawlhalla

"Super Smash Bros." auf der Playstation 4? "Brawlhalla" macht es möglich und wenn ihr das Nintendo-Pendant kennt, dann wird euch der Einstieg nicht besonders schwer fallen. Aber auch Newbies haben hier eine faire Chance zu gewinnen. Anstatt mit eigenen Moves zu punkten, verfügen hier alle Kämpfe über ähnliche Bewegungen. Ausgeteilt wird hier mit entsprechenden Waffen wie Sicheln oder Äxten. Zudem sind die Karten nicht übermäßig komplex aufgebaut – auch das ihr hier dreimal hintereinander springen könnt, gestaltet den Spielfluss etwas entspannter als beim Vorbild.

Let It Die

Goichi Suda, auch bekannt unter seinen Spitznamen "Suda 51" ist bekannt für seine höchst abgedrehten Spiele-Schöpfungen. Da ist "Let It Die" keine Ausnahme. Hier kämpft ihr euch Schritt für Schritt durch einen monsterverseuchten Turm und werdet nach und nach immer stärker und mächtiger. Allerdings stellen sich euch auch die Leichen gestorbener Spieler in den Weg und wenn ihr ins Gras beissen solltet, dann müsst ihr komplett von vorne beginnen. Kommt ihr weit genug, dann wartet ein ganz besonderer Gegner auf euch: ihr selbst.

Paladins

Dieses Free to Play-Spiel erinnert ziemlich an "Overwatch", gibt euch aber wesentlich mehr Kontrolle über das Geschehen. Zudem könnt ihr den Champion, den ihr zu Beginn auswählt im Spielverlauf nicht mehr austauschen. Nach jedem Match bekommt ihr weitere Karten, mit dem ihr seine Fähigkeiten verbessern und ausbauen könnt.

Warframe

Der Klassiker, von dem anfangs wohl keiner gedacht hätte, dass er irgendwann diesen Kult-Status erreichen würde. Inzwischen ist "Warframe" derart riesig geworden, dass ihr locker unzählige Stunden darin versenken könnt – auch wenn es auf lange Sicht etwas monoton wird. Abhilfe schafft hier die neue kostenlose Erweiterung "Plains of Eidolon", die euch in eine offene Welt versetzt, die ihr nach Herzenlust erkunden könnt. Falls ihr "Warframe" noch nie ausprobiert und willige Online-Kollegen am Start habt, dann unbedigt zugreifen!

