Großes Firmware-Update 5.0 für Playstation 4: Diese Neuerungen kommen

Im nächsten Update will Sony seiner Playstation 4 neue Funktionen spendieren. Darunter Familienkonten und Full-HD-Streaming mit 60fps via Twitch. Außerdem könnt Ihr künftig anderen Spielern folgen, ohne mit ihnen befreundet zu sein.

Das Firmware-Update 5.0 wurde von Sony noch gar nicht öffentlich angekündigt oder bestätigt. Doch Eurogamer will im Besitz der Release-Notizen sein.

Wer gerne per Twitch streamt, kann seine Games auf seiner Playstation 4 Pro mit der 5.0 Firmware dann in Full-HD (1080p) und 60 Bildern pro Sekunde live ins Internet übertragen. Wohl interessanter für die breite Masse ist eine geplante Umstrukturierung der Spielerkonten. Denn derzeit könnt Ihr nur einigen wenigen, verifizierten Accounts folgen, die beispielsweise erfolgreiche Youtuber sind. In Zukunft soll es wohl möglich sein, jeden Playstation-Spieler zu abonnieren. Auch wenn man nicht im Playstation Netzwerk miteinander befreundet ist. Das soll vermeiden, dass die eigene Freundesliste zu voll wird und gleichzeitig für mehr Interaktionen sorgen. In Euren Einstellungen werdet Ihr aber festhalten können, ob Euch nur Freunde oder alle Nutzer folgen dürfen. Ihr könnt sie dann auch blockieren.

Mit dem 5.0er-Update können Eltern zudem für ihre Kinder auf der Playstation Accounts erstellen, die unter ihrer Kontrolle liegen. Einschränken lassen sich beispielsweise die Anzeige von Inhalten sowie ein Limit, um Games im Sony-Onlineshop zu kaufen. Einstellen könnt Ihr das über ein Webinterface per Computer oder Smartphone. Für jedes Kind können Eltern zudem einzeln anpassen.

Die letzte Neuerung ist eher kleiner, dafür aber längst überfällig: Benachrichtigungsanzeigen werden direkt im Schnellzugriffsmenü sichtbar sein. Bisher müsst Ihr dafür immer zum Homescreen navigieren, um beispielsweise den Status Eures Downloads zu sehen. Wann das Update ausgespielt werden soll, ist noch unklar. Laut Eurogamer könnte das schon in naher Zukunft passieren und zusammen mit einer optisch neuen Version der Playstation-App verfügbar sein.