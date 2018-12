GTA Online: Modus "Bomb Ball" liefert euch einen Hauch "Rocket League"

Der neue Spielmodus "Bomb Ball" erinnert an "Rocket League" mit Kanonenkugeln

"Rocket League" bei "GTA Online"? Nun, nicht ganz, aber zumindest etwas: Der neue Spielmodus "Bomb Ball" erinnert zwar an das beliebte Autoballspiel, bei der Rockstar-Variante geht es allerdings doch ein ganzes Stück härter zur Sache. Das ist aber noch nicht alles, was euch erwartet, wenn ihr das den Multiplayer-Modus von "GTA V" auf PC, PlayStation 4 oder Xbox One startet.

Seit "Grand Theft Auto Online" im Oktober 2013 gestartet ist, hat Entwickler Rockstar Games beständig für Nachschub in Form von DLCs gesorgt. Um die Spieler auch weiterhin bei Laune zu halten, gibt es ab sofort einen neuen Spielmodus namens "Bomb Ball". Der Entwickler spendiert euch zudem einen neuen superschnellen Sportwagen sowie mehrere Geschenke und Vergünstigungen. Einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Modus vermittelt der Teaser im Tweet am Ende dieses Beitrags.

"Rocket League" für Hartgesottene

In dem neuen Gegner-Spielmodus "Bomb Ball" versucht ihr, explosive Bälle in das Tor der anderen Mannschaft zu manövrieren. Das ist jedoch gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Denn zum einen können die übergroßen Kugeln unvorhergesehen explodieren, zum anderen tauchen auf dem Spielfeld unerwartet Hindernisse auf. Und eure Gegner gibt es auch noch. Das Ergebnis ist – wie nicht anders zu erwarten – chaotisch. Auf jeden Fall solltet ihr den Spaß bald ausprobieren, denn bis zum 14. Januar 2019 gibt es doppelte Erfahrung und GTA-Dollars.

Weiterhin bekommt ihr aktuell täglich fürs Einloggen ein paar Dinge geschenkt. Bis zum 30. Dezember 2018 erhaltet ihr Weihnachtspullover für euren Avatar und festliche Autolackierungen für bestimmte Fahrzeuge. Zudem gibt es einen neuen Wagen: Seit dem 26. Dezember ist im Spiel der neue Grotti Itali GTO bei Legendary Motorsports erhältlich. Für den fiktiven Supersportwagen stand augenscheinlich der Ferrari 812 Superfast Pate. Darüber hinaus gewährt Rockstar Games in "GTA Online" bis zum 7. Januar 2019 diverse Rabatte auf Immobilien und Fahrzeuge.

Und auch zum Jahreswechsel lohnt es sich, mal bei "GTA Online" vorbeizuschauen. Sowohl am 31. Dezember, als auch am 1. Januar verschenkt Rockstar Games Pullover, Feuerwerk und mehr.