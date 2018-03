"Guardians of the Galaxy": Es gibt einen geheimen "Awesome Mix Vol. 0"

Die Filme "Guardians of the Galaxy" und "Guardians of the Galaxy Vol. 2" haben nicht zuletzt wegen ihres guten Oldie-Soundtracks für Aufsehen gesorgt. Neben den beiden bekannten Zusammenstellungen des "Awesome Mix" hat Regisseur James Gunn aber noch einen "Vol. 0"-Mix gemacht, der bislang geheim war – und sich vom Rest unterscheidet.

"Awesome Mix Vol. 0" enthält keinen Song, der in den "Guardians of the Galaxy"-Teilen vorkommt. Wie aus einem Tweet von James Gunn hervorgeht, sind das die Lieder, die zum Teil während der Dreharbeiten abgespielt worden sind. Sie wurden offenbar auch als Hintergrundbeschallung beim Dreh von Party-Szenen verwendet. Das Raumschiff von "Starlord" Peter Quill (Chris Pratt) wurde also nicht direkt mit einer entsprechenden Mix-Kassette bestückt.

Unsere Empfehlung Beats Solo3 Wireless 8.2

James Gunn mag Rock-Songs

James Gunn hat "Awesome Mix Vol 0" auch auf Spotify freigegeben. Schon beim ersten Reinhören dürftet ihr feststellen: Die Playlist klingt ganz anders als die in den Filmen verwendeten Klassiker. Die Zusammenstellung umfasst 10 Lieder, darunter aber keinen einzigen Oldie aus den 70ern oder 80ern. So kommt etwa schon der erste Track, der rockige Song "Never Wanted To Dance" von Mindless Self Indulgence, aus dem Jahr 2008.

Insgesamt besteht "Awesome Mix Vol. 0" aus moderneren Songs, beinahe alle sind dabei dem Genre "Rock" zuzuordnen. James Gunn setzt bei seiner Playlist nicht auf allgemein bekannte Titel, gute Stimmung verbreiten sie dennoch. Womöglich entdeckt ihr beim Hören also ein paar Bands, die euch gefallen und die ihr noch gar nicht auf dem Schirm hattet.

Mehr Musik gefällig?

Rüstet euer Smartphone zu einer kleinen Musik-Hauptzentrale auf. Wie das geht? Zum Beispiel mit unseren 9 Tipps, wie ihr noch mehr aus Spotify herausholt oder auch mit den besten Hacks für besseren Sound auf dem iPhone. Wer noch immer nicht zu seinen Traumkopfhörern gefunden hat, bekommt hier eine erste Entscheidungshilfe, welche Kopfhörer zu wem passen..