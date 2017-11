Günstige Spiele für Switch und 3DS: Das sind Nintendos Cyber Deals

Große Rabatt-Events wie den Black Friday und Cyber Monday lässt sich auch Nintendo nicht entgehen. Der Hersteller und Spiele-Entwickler bietet gleich mehrere Games für Switch, 3DS und Wii U zu einem günstigeren Preis an, wie Nintendo Life berichtet. Allerdings sind nur wenige Top-Titel darunter.

Bis zum 30. November 2017 gibt es für die Nintendo Switch als Download-Titel etwa "Mario + Rabbits" in der Gold Edition für 59,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung: 74,99 Euro). Falls Ihr zusammen mit Freunden herausfinden wollt, wessen Singstimme die Nachbarn am ehesten verstört, könnt Ihr bei "Let's Sing 2018" für 35,99 Euro zugreifen. Mit "Portal Knights" ist für 29,99 Euro auch ein Sandbox-Spiel dabei. "Rayman Legends: Definitive Edition" gibt es ebenfalls für 29,99 Euro.

Klassiker für "My Nintendo"-Mitglieder

Wenn Ihr anstatt einer Nintendo Switch den 3DS mit neuen Spielen bestücken wollt und Mitglied bei "My Nintendo" seid, gibt es im Rahmen der Cyber Deals das bunte RPG "Paper Mario: Sticker Star" für 13,99 Euro statt 19, 99 Euro. Entscheidet Ihr Euch für "The Legend of Zelda: Tri Force Heroes", zahlt Ihr 19,99 Euro für ein Rollenspiel, das Ihr auch mit mehreren Leuten spielen könnt.

Seid Ihr stattdessen auf der Suche nach alten SNES-Klassikern? Die gibt es für "My Nintendo"-Mitglieder ebenso: "Super Mario World" und "Super Metroid" könnt Ihr für Nintendo 3DS oder Wii U zum Preis von 3,99 Euro erwerben. Für die beiden Konsolen gibt es auch noch den großartigen Klassiker "The Legend of Zelda: A Link to the Past" für 5,59 Euro. Ebenfalls empfehlenswert: "The Legend of Zelda: Twilight Princess HD" für die Wii U. Das Spiel kostet bis zum 30. November 24,99 Euro statt 49,99 Euro.

Wir haben hier nur ein paar einzelne Titel genannt, es gibt noch viel mehr vergünstigte Games im Rahmen der Cyber Deals. Allerdings müssen wir Euch enttäuschen: Die aktuellen Zugpferde der Nintendo Switch, "Super Mario Odyssey" und "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", wurden offenbar nicht mit einem Rabatt versehen. Das sehr spaßige "Super Mario Maker" leider auch nicht dabei.