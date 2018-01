Gzuz spielt in Staffel zwei von "4 Blocks" mit

Mit "4 Blocks" konnte der Sender TNT Serie 2017 einen Überraschungserfolg verbuchen. Nun gibt es neue Details zur Fortsetzung der Serie. Unter anderem soll Gzuz von der 187 Straßenbande in Staffel zwei zu sehen sein, berichtet musikexpress.

Der MC, den insbesondere nach seinem Mitwirken im "Beginner"-Track "Ahnma" viele kennen dürften, ist nicht der einzige Neuzugang aus der Musikbranche. Auch Rapperin Eunique soll einen Auftritt in "4 Blocks" haben. Ob die beiden auch musikalisch etwas zu der Serie beisteuern, ist unklar. Dem Soundtrack würden die Interpreten aber sicherlich gut zu Gesicht stehen.

"4 Blocks": Staffel zwei im Herbst 2018

Auch an der Schauspielerfront gibt es Verstärkung zu vermelden: Neu mit dabei sind unter anderem Uwe Preuss und David Schütter. Ausführender Produzent wird wie bisher Marvin Kren bleiben. Mit insgesamt sieben neuen Episoden fällt Staffel zwei außerdem zumindest eine Folge umfangreicher aus als die erste. Die Premiere der zweiten Staffel von "4 Blocks" soll im Herbst 2018 stattfinden.

Die erste Staffel von "4 Blocks" dreht sich um den Libanesen Ali „Toni“ Hamady, der in Berlin-Neukölln die Geschicke eines kriminellen Familenclans lenkt. Zum Wohl seiner Familie will er aussteigen und ein gewöhnliches Leben führen. Eines Tages kreuzt sein alter Freund Vince bei ihm auf und bittet ihn um Arbeit. Trotz den Bedenken seiner Familie hilft Toni seinem Kumpel auf die Beine und vertraut ihm, als wäre er sein eigener Bruder. Was er nicht weiß: Vince ist inzwischen verdeckter Ermittler und soll den Hamady-Clan zu Fall bringen.