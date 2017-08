Hacker machen ernst: Nächste Folge von "Game of Thrones" im Netz gelandet

Es ist nicht klar, wie viel HBO-Material Hacker tatsächlich erbeutet haben. Nun ist von "Game of Thrones" die vierte Folge der siebten Staffel vor Ausstrahlung im Internet geleakt – womöglich durch die besagten Hacker. Allerdings könnte es sich um eine unfertige Version handeln.

Die vierte Episode der aktuellen Staffel von Game of Thrones ist auf Reddit aufgetaucht, berichtet The Verge. Ein Nutzer habe einen Link zu einem Google-Drive-Ordner veröffentlicht, der die Folge enthält. Das Video sei mit einem Wasserzeichen versehen, dessen Text übesetzt "Nur für interne Betrachtung" lautet. Dies deutet darauf hin, dass der Clip tatsächlich aus den inneren Kreisen von HBO stammt und durch den großen Hack entwendet wurde.

Nur eine Abnahme-Fassung?

Laut The Verge liegt die Folge von "Game of Thrones" nur in niedriger Qualität vor. Womöglich handelt es sich um eine Fassung zur internen Schnittabnahme bei HBO. Demnach ist nicht klar, ob es die finale Version ist – oder eine unfertige Fassung aus der Post-Produktion. Ihr solltet das geleakte Material nicht ansehen und bis zur offiziellen Veröffentlichung der Episode warten.

Hacker haben sich nach eigenen Angaben Zugang zu Drehbüchern und Inhalten von HBO verschafft; außer "GoT" sollen auch andere Serien betroffen sein. Es ist zwar nicht eindeutig, dass der nun erfolgte Leak von diesen Hackern stammt, aber sehr wahrscheinlich. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Folgen von "Game of Thrones" vorzeitig ins Netz gelangen. Falls Ihr die vierte Folge der siebten Staffel legal und in guter Qualität ansehen wollt, müsst Ihr nicht mehr lange warten: Ab dem 7. August 2017 steht die Episode zum Beispiel bei Sky Ticket zur Verfügung. Wie es in der Serie weitergehen könnte, erfahrt Ihr in unserem Artikel zum Preview-Trailer.