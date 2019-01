Härtetest-Profi kürt die widerstandsfähigsten Smartphones 2018

Zack hat sich mit seinem YouTube-Kanal JerryRigEverything einen Namen gemacht: Darin unterzieht er regelmäßig neue Smartphones einem Härtetest. Welche Geräte im vergangenen Jahr am robustesten waren, verrät der bekannte YouTuber nun.

Was hält euer Smartphone aus? Damit ihr die Antwort auf die Frage nicht selbst herausfinden müsst, stellt Zack die Geräte vor eine ganzen Reihe an Prüfungen. In seinem Jahresrückblick kürte er nun ein Modell von Kyocera zum widerstandsfähigsten Smartphone: Das Duraforce Pro 2 wurde extra für den Outdoor-Gebrauch konzipiert. Am Ende der Liste tauchen dagegen das Huawei Mate 20 Pro und das Huawei P20 Pro auf. Sie sind laut dem Härtetest-Profi die Smartphones, die am wenigsten aushalten. Beide bestanden den Biege-Test nicht.

Nokia 7 Plus doppelter Gewinner

Der große Gewinner ist aber das Nokia 7 Plus. Das Handy von HMD Global ist das widerstandsfähigste Smartphone zum kleinen Preis. Das Gerät räumt zudem den Titel als das Modell ab, dass am besten repariert werden kann. Das Preis-Leistungsverhältnis scheint beim Nokia 7 Plus also vollends zu stimmen. Das kann Zack vom iPhone Xs Max nicht behaupten. Der YouTuber kürt das Apple-Gerät als das am schlechtesten reparierbare Handy des Jahres 2018. Was noch hinzukommt: Der Preis für eine Reparatur ist nicht gerade billig.

Im vergangenen Jahr überlebte nur ein Smartphone den Härtetest nicht, zudem ging das iPad Pro in die Knie. Alle anderen Geräte haben zwar "Gebrauchsspuren" davongetragen, können aber noch benutzt werden. 2017 gaben noch zwei Geräte den Geist auf, 2016 waren es drei. Die Smartphones scheinen also widerstandsfähiger zu werden.