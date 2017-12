"Harry Potter: Hogwarts Mystery” macht euch zum Zauberlehrling

In "Harry Potter: Hogwarts Mystery" könnt ihr Harry, Ron und Hermine nacheifern

Falls euch die reale Welt nicht magisch vorkommt oder ihr einfach gerne zaubert, könnte mit "Harry Potter: Hogwarts Mystery" bald ein Mobile-Game erscheinen, das etwas für euch ist. In dem Spiel für Smartphones und Tablets schickt euch der Entwickler auf die bekannte Schule für Zauberei aus der Buch- und Filmreihe.

Die Kontrolle über bekannte Figuren wie Harry, Hermine oder Ron werdet ihr in "Hogwarts Mystery" aber nicht übernehmen können. Laut der offiziellen Webseite handelt es sich bei dem Titel um ein Rollenspiel (RPG), in dem ihr euren eigenen Zauberer oder eure eigene Hexe erstellt. Als Schüler der Magie dürft ihr euch dann durch Hogwarts bewegen.

Unsere Empfehlung Huawei Mate 10 Pro + gratis Tablet

Das Leben als Hogwarts-Schüler

Welchen Aktivitäten ihr in dem Mobile-Game nachgehen könnt, ist derzeit noch nicht bekannt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass es neben der Hauptgeschichte auch andere Aufgaben in "Harry Potter: Hogwarts Mystery" geben wird. Immerhin spricht der Entwickler Portkey Games von einem "Leben als Hogwarts-Schüler" in der Spielebeschreibung. Vermutlich werdet ihr dabei auf viele bekannte Charaktere stoßen.

"Harry Potter: Hogwarts Mystery" soll im Jahr 2018 für Android und iOS erscheinen. Ein genaueres Veröffentlichungsdatum gibt es bislang ebensowenig wie Details zur Geschichte. Einem ersten Bild auf der offiziellen Webseite zufolge setzt der Entwickler weniger auf einen realistischen Stil für das Spiel. Die Grafik erinnert etwas an Titel aus der Ära der PlayStation 2 – dafür könnte das RPG dann aber auch wenig hardwarehungrig sein und auch auf leistungsschwachen Smartphones flüssig laufen.