Hat der neue "James Bond" nun einen Regisseur?

Wird der nächste "James Bond"-Film von einem namhaften Regisseur gemacht? Zumindest arbeitet ein solcher wohl gerade an einem Drehbuch zu dem Projekt. Von dem Skript hänge womöglich ab, ob er letztendlich auch die Regie übernimmt.

Niemand geringeres als Danny Boyle soll derzeit am 25. "James Bond"-Film arbeiten, wie Metro berichtet. Der Regisseur ist etwa für Werke wie "Trainspotting", "The Beach", "28 Days Later", "128 Hours" und "Slumdog Millionaire" bekannt und hat schon mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter einen Oscar und einen Golden Globe.

Zwei Projekte gleichzeitig

Gegenüber einem Redakteur der Metro hat Boyle sein Mitwirken bestätigt: "Wir arbeiten momentan an einem Drehbuch. Und alles hängt davon ab." Demnach dürfte es noch nicht komplett feststehen, ob er die Regie im kommenden "James Bond"-Film übernimmt. Die Verantwortlichen müssen anscheinend noch von der Story überzeugt werden. An dem Skript schreibt Boyle wohl gemeinsam mit John Hodge. Er habe schon zusammen mit dem Autor an Filmen wie "Trainspotting" und "The Beach" gearbeitet.

Parallel zu "James Bond" soll Boyle mit Richard Curtis ein weiteres Drehbuch entwickeln – eine Komödie. In wenigen Wochen sollen hier schon die Dreharbeiten beginnen. Offenbar führt dieses zweite Projekt dazu, dass der Dreh vom 007-Film wohl erst gegen Ende 2018 startet. Es steht anscheinend auch schon fest, wer den Agenten verkörpern wird: Erneut soll Daniel Craig die Rolle übernehmen. Der Kinostart vom 25. "James Bond" ist aktuell für den 8. November 2019 angesetzt – Danny Boyle hat also noch viel Zeit, um das Projekt umzusetzen.