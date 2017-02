Hearthstone: Nächste Abenteuer-Erweiterung führt in den Un'Goro-Krater

Seit fast zwei Jahren gibt es Blizzards Kartenspiel-Hit "Hearthstone: Heroes of Warcraft" nun auch für Android-Smartphones und Apples iPhone. Ebenso lange liefert der Entwickler nun in regelmäßigen Abständen Erweiterungen nach. Die nächste wurde noch nicht offiziell angekündigt, doch stieß, wie Mashable berichtet, ein Reddit-Nutzer auf einen verräterischen Eintrag in der Auftragsliste einer Synchronsprecherin.

Da dieses wie auch viele andere Blizzards Spiele rund um den Globus gespielt werden, setzt der Entwickler viele Synchronsprecher ein, um den Sound für alle Regionen anzupassen. Die Synchronsprecherin Lani Minella, die auch schon an vielen anderen bekannten Spielen mitgewirkt hat, verriet nun bereits in ihrer Zusammenfassung bisheriger Aufträge, dass sie an einer Hearthstone-Erweiterung mit dem Titel "Lost Secrets of Un'Goro" beteiligt war.

Fünf Charaktere bestätigt

Bereits der Name dieser Erweiterung dürfte World of Warcraft-Veteranen verraten, in welche Region von World of Warcraft uns die nächste Hearthstone-Erweiterung führen soll: Nachdem es zuletzt in die Wüsten-Metropole Gadgetzan ging, ist als nächstes offenbar ein Abstecher in den grünen Dschungel des Un'Goro-Kraters angesagt. Der Angabe von Lani Minella zufolge sprach sie Tonmaterial für fünf Charaktere ein, welche die Namen "Golakka Crawler", "Pteradactyl", "Anklesaur", "Hydra" und "Brontosaurus" tragen sollen. Wie es scheint, treffen Hearthstone-Spieler also demnächst auf Dinosaurier.

Wann genau "Hearthstone: Lost Secrets of Un'Goro" erscheinen wird, ist derweil noch ebenso unbekannt wie der exakte Inhalt der Erweiterung. Sollte Blizzard aber den bisherigen Rhythmus beibehalten, dann könnte das Add-On im April 2017 erscheinen und eine Single-Player-Abenteuer-Erweiterung samt Story und Boss-Gegnern darstellen.