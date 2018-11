Helene Fischer singt jetzt auf Apple Music

"Herzbeben" bei Apple Music: Ab sofort könnt ihr über den Streaming-Dienst mit Helene Fischer "Atemlos durch die Nacht" gehen. Mit dabei sind nicht nur Songs der Schlager-Sängerin, sondern auch viele Videos.

Alle Songs von Helene Fischer sind nun im Angebot von Apple Music enthalten, wie Apple in einer Pressemitteilung verkündet. Gleich sieben Alben davon gab es vorher wohl noch gar nicht via Musik-Streaming. Genug Material also, damit ihr stundenlang "Hundert Prozent" Schlager hören könnt, die wohl ab und zu klingen, als seien sie "Nicht von dieser Welt".

"Für einen Tag" Videos sehen

Wenn ihr richtig auf die Schlager-"Achterbahn" geraten wollt, könnt ihr bei Apple Music noch weitere Inhalte zu Helene Fischer abrufen. Euch stehen noch mehrere Videoalben zur Verfügung. Mit gleich 89 Clips könnt ihr euch digital auf die Konzerte von Helene begeben, auf denen sie unter anderem "Fehlerfrei" singt. Apple zufolge könnt ihr dadurch etwa das Weihnachtskonzert aus Wien sehen und einen wahren Binge-"Marathon" machen.

Helene Fischer ist aber nicht die einzige Künstlerin die nun frisch bei Apple Music vertreten ist. Fühlt ihr euch bei Schlager nicht so ganz wie "Mitten im Paradies", könnte euch auch die bekannte Punkrock-Gruppe Die Ärzte interessieren. Diese haben für euch so manchen "Schunder-Song" parat, einige Titel sind aber auch nur ein "Schrei nach Liebe" – sofern ihr nicht "Unrockbar" seid. Ihr findet die selbsternannte beste Band der Welt sowie Helene Fischer übrigens auch bei Spotify und Amazon Music Unlimited.