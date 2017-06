Hersteller bestätigt: OnePlus 2 erhält kein Nougat-Update

"Never Settle": Den Slogan von OnePlus können sich nun Besitzer des OnePlus 2 zu Herzen nehmen – denn das Smartphone aus dem Jahr 2015 soll das Update auf die Android-Version von 2016 nicht mehr erhalten. Statt Nougat gibt es also weiterhin nur Marshmallow.

Das OnePlus 2 wird kein Update auf Android 7.0 Nougat erhalten – das hat der Hersteller in einem Interview mit Android Authority bekannt gegeben. Die Bestätigung dessen, was viele Nutzer bereits geahnt und gefürchtet haben, kommt nach dem Versprechen, das Smartphone für mindestens 24 Monate mit allen großen Updates zu versorgen. Erst im November 2016 hatte OnePlus noch verkündet, dass Android Nougat für das Smartphone von 2015 in diesem Jahr erscheinen soll.

Kommunikationsprobleme

OnePlus zufolge habe das Unternehmen zum Zeitpunkt, als das OnePlus 2 entwickelt wurde, noch nicht die gleiche Infrastruktur für Software gehabt wie heute. Somit liege die Verantwortung bei den Teams, die jeweils für die Hydrogen- oder die Oxygen-Software verantwortlich waren.

Laut OnePlus sei die Information nicht neu, dass es kein Nougat-Update für das OnePlus 2 geben soll: "Wir denken, dass die Leute sich dessen bewusst waren." Laut Android Authority zeige sich an dem Fall, dass es bei OnePlus Probleme in der internen Kommunikation gibt. So hätte ein einfacher Tweet von Pete Lau oder Carl Pei gereicht, um die Spekulationen zu dem Update zu beenden. Auch andere Hersteller hätten bereits versprochene Aktualisierungen nicht geliefert – dies sollte jedoch in Zukunft aufhören.