He's back: "Terminator 2" kommt runderneuert ins Kino

In diesem Kino-Sommer versuchen die Maschinen erneut, das Ende der Menschheit frühzeitig zu besiegeln. "Terminator 2" kommt in einer überarbeiteten Fassung mit 3D-Effekten erneut auf die Leinwand. Nun gibt es einen ersten Trailer zum Film, den sicherlich viele Leute bereits in und auswendig kennen.

James Cameron soll insgesamt 8 Millionen Dollar in die Überarbeitung des Originals von 1991 gesteckt haben. Als Ergebnis sollen Fans von Arnold Schwarzenegger-Action Gizmodo zufolge auch nicht nur 3D-Effekte bestaunen können, sondern insgesamt ein verbessertes Bild genießen. In einigen Szenen des Trailers fällt die 4K-Restauration besonders auf.

Ein hellerer Terminator?

Eine weitere Besonderheit der neuen Version von "Terminator 2: Tag der Abrechnung" ist dem Trailer zufolge ein insgesamt etwas helleres Bild. Das sieht nicht unbedingt schlecht aus, doch stellt sich die Frage, ob dieser Effekt auch außerhalb des Trailers im fertigen Film zu sehen ist. Denkbar wäre auch, dass James Cameron den Film insgesamt etwas aufgehellt hat, weil Zuschauer ihn wegen der 3D-Brillen im Kino etwas dunkler sehen.

In Deutschland wird "Terminator 2" am 29. August 2017 in den Kinos anlaufen. Man darf gespannt sein, wie erfolgreich die überarbeitete Fassung des über 25 Jahre alten Action-Streifens mit Arnold Schwarzenegger sein wird. Womöglich entscheidet das sogar mit darüber, ob in Zukunft noch ein weiterer Terminator-Film gedreht wird, nachdem die letzten Teile der Reihe nicht unbedingt vom Publikum gefeiert wurden.