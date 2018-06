Himo: Xiaomi stellt günstiges Mini-E-Bike vor

So sieht das Mini-Fahrrad von Xiaomi aus: Das hierzulande vor allem für seine günstigen Smartphones bekannte Unternehmen aus China erweitert seine Produktpalette – mit dem E-Bike Himo.

Das elektrische Fahrrad erinnert von seinem Design her an ein Klapprad: Die Maße betragen 1080 x 510 x 1020 mm, wie GizmoChina berichtet. Der Klapprad-Eindruck wird nicht zuletzt durch die kleinen Reifen hervorgerufen, die laut Golem in der Diagonale 12 Zoll messen. Himo verfügt über einen Rahmen aus Aluminium und bringt damit 16,7 Kilogramm auf die Waage. Auch aufgrund des Tragegriffs soll sich das Gadget gut für den Transport eignen.

Weniger als 250 Euro

Der Akku des Fahrrads hat die Kapazität von 6 Ah, was für eine Distanz von knapp 50 km ausreichen soll. Um den Akku komplett aufzuladen, müssen Nutzer allerdings ein wenig Wartezeit einrechnen: Die Ladezeit beträgt 6,5 Stunden. Der Motor bietet die Leistung von 250 Watt und treibt das Hinterrad des winzigen E-Bikes an.

Für Informationen ist das Gadget von Xiaomi mit einem Display ausgestattet, auf dem zum Beispiel die Geschwindigkeit, Entfernung zum Ziel und der Ladestand des Akkus angezeigt werden können. Über den Bildschirm mit LCD-Technologie steuert der Nutzer beispielsweise auch den Motor. Das Display ist nach IP54 gegen Wasser geschützt – ein kurzer Regenschauer sollte die Technik also nicht beschädigen. Das elektrische Fahrrad ist zum Marktstart in zwei Farben verfügbar: Orange und Weiß. Der Preis zum Start fällt mit umgerechnet rund 230 Euro niedrig aus.

Schon länger macht sich Xiaomi auch außerhalb des Smartphone-Marktes einen Namen: 2016 beispielsweise hat das Unternehmen bereits einen smarten Reiskocher auf den Markt gebracht. Künftig könnten solche Produkte auch hierzulande zu bestaunen sein: Im Sommer 2017 verkündete der Hersteller, auch in Europa Geschäfte eröffnen zu wollen.