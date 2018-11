"Hitman 2": So abwechslungsreich ist die Welt von Agent 47

Das Stealth-Action-Videospiel "Hitman 2" steht vor der Tür. Ein Gameplay-Trailer zeigt, wohin euch die neuen Abenteuer des weltweit wohl gefährlichsten Attentäters führen. Neu ist zudem ein Multiplayer-Modus mit zwei Agenten.

Die neuen Missionen von Agent 47 führen euch in "Hitman 2" zu insgesamt sechs verschiedenen Schauplätzen – und die könnten abwechslungsreicher kaum sein. Es geht in den kolumbianischen Dschungel und die indische Metropole Mumbai. Zudem wird die Umwelt in Neuseeland, den US-Städten Miami und Whittleton Creek sowie auf der geheimnisvollen Insel Sgàil zu eurer besten Waffe.

Gemeinsam als Auftragskiller unterwegs

In dem neuen Koop-Modus geht es in "Hitman 2" außerdem ins österreichische Himmelstein sowie einen weiteren noch nicht bekannten Ort: In dem sogenannten Sniper-Assassin-Modus erledigt ihr zu zweit ihre Auftragsziele – Teamarbeit ist hier oberstes Gebot. Zudem wird es online Wettbewerbe geben, in denen ihr eure Fähigkeiten als Scharfschütze unter Beweis stellen könnt.

Wer mag, kann sich auch an den Ghost Mode wagen. Der 1-gegen-1-Mehrspielermodus macht zwei Agenten zu Kontrahenten. Beide Spieler treten mit dem Auftrag an, die meisten Ziele auszuschalten. Es geht allerdings nicht nur um Schnelligkeit, sondern auch um saubere Arbeit.

Ab dem 13. November 2018 könnt ihr auch eigene Schauplätze erstellen und selbst geschaffene Aufträge erledigen. "Hitman 2" erscheint für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und die Xbox-One-Familie sowie für PC. Den Gameplay-Trailer seht ihr über dieser News, in diesem kündigt Agent 47 an, er wolle zu Ende bringen, was er begonnen habe.