HomePod: Günstigeres Modell könnte noch 2018 kommen

Noch ist der erste HomePod hierzulande nicht verfügbar und doch gibt es schon Gerüchte zu einem kommenden Ableger. Dieser soll offenbar deutlich günstiger sein und noch dieses Jahr erscheinen, berichtet MacRumors.

Die Webseite beruft sich dabei auf einen Bericht von Economic Daily News (Taiwan). Der neue HomePod soll zwischen 150 und 200 US-Dollar kosten. Das entspräche nach dem aktuellen Kurs einem Kaufpreis von umgerechnet etwa 120 bis 160 Euro. Wobei sich US-Preise in der Regel nicht eins zu eins auf den deutschen Markt übertragen lassen. Erscheinen soll der günstigere HomePod in den USA angeblich noch in der zweiten Hälfte des Jahres 2018.

Niedriger Preis könnte HomePod interessanter machen

Ein Preis unter 200 Euro könnte vielleicht auch all jene anlocken, denen das aktuelle Modell deutlich zu teuer ist. Der HomePod kostet in den USA 349 US-Dollar und liegt damit preislich über Amazon Echo und Sonos One. Allerdings wechselt er damit auch für weniger Geld den Besitzer als der Google Home Max, für den man in den Vereinigten Staaten sogar 399 US-Dollar auf den Tisch legen muss.

Bei der Preisspanne für den HomePod-Ableger soll es sich um Schätzungen handeln. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Gerüchte um ein solches Gerät die Runde machen: Schon im Februar 2018 hieß es, dass ein günstiger HomePod 2018 erscheinen soll. Wie mögliche Ableger von Apples Smart Speaker aussehen könnten, zeigte unter anderem der Designer Martin Hajek.