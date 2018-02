HomePod-Launch: Sonos heißt Apple mit Spotify-Playlist willkommen

Nicht nur Apple-Fans haben die Einführung des HomePod mit Spannung erwartet. Auch die Konkurrenz beobachtet den Start des Smart Speakers genau: Sonos hat Apple via Twitter viel Glück gewünscht, konnte sich eine Spitze dabei aber nicht verkneifen.

Seit dem 9. Februar 2018 ist der HomePod in den USA und einigen anderen Ländern offiziell erhältlich. Pünktlich zum Markstart meldete sich einer der Hauptkonkurrenten nun über Twitter bei Apple: "Viel Glück mit eurem HomePod-Launch, Apple. Wir haben eine Playlist für euch erstellt." Das Pikante daran: Es handelt sich um eine Playlist auf Spotify – jenem Musik-Streaming-Dienst, den der HomePod nicht nativ unterstützt. Über ein via AirPlay verbundenes iOS-Gerät lässt sich Musik von Spotify allerdings auch auf Apples Smart Speaker abspielen.

Sonos kann es nicht lassen

Mit dem Tweet will Sonos darauf aufmerksam machen, dass sich Nutzer mit dem Kauf eines HomePod quasi auf Apple Music und iTunes festlegen. Es ist nicht Sonos' erster Versuch, Apple einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Zu Beginn der Vorbestellphase für den HomePod pries das Unternehmen in einer New-York-Times-Anzeige die Entscheidungsfreiheit an, die Sonos-Kunden bei der Auswahl eines Streaming-Dienstes genießen.

Unter dem Motto "Two is better than one" bietet das Unternehmen in den USA seitdem ein aus zwei Sonos-One-Lautsprechern bestehendes Bundle zum Preis eines HomePod an. Das Motto findet sich übrigens auch in der anfangs erwähnten Spotify-Playlist wieder, die Sonos "Welcome to the Party Mix" getauft hat. Darin versteckt sich eine weitere Botschaft an Apple, die sich offenbart, wenn man die Song-Titel hintereinander liest.

Sie lautet übersetzt: "Hallo, Apple. Irgendetwas zwischen uns fühlt sich richtig an. Obwohl du verrückt nach diesem HomePod bist, denke daran: Zwei sind besser als einer ("Two is better than one") – nur Spaß. Eine Party findet statt und alle sind eingeladen, sogar du, einarmiger Bandit ("Fruit Machine"). Komm einfach so, wie du bist. Egal, was man dir erzählt hat: Wir werden beste Freunde sein."