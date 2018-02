HomePod: Nur Amazon Echo Dot ist bei Vorbestellern beliebter

Der erste Tag war ein voller Erfolg: Einer Erhebung zufolge haben sehr viele Nutzer Apples HomePod gleich zu Beginn der Verfügbarkeit vorbestellt. Damit hat das Audio-Gerät auf dem Markt nicht enttäuscht, das zu den am meisten erwarteten Gadgets 2018 gehören soll.

Nur ein Einsteigergerät der Konkurrenz konnte am ersten Tag mehr Vorbestellungen auf sich vereinen: Amazon Echo Dot. Mit einem Preis von knapp 50 Dollar spricht das Gerät vermutlich aber auch eine andere Kundschaft an als der HomePod, der zum Marktstart 350 Dollar kostet. Die Daten stammen von dem Analyse-Unternehmen NPD Group und beziehen sich auf den Start der jeweiligen Vorbesteller-Phase in den USA.

Auch andere Audio-Produkte erfolgreich

Doch der HomePod ist nicht das einzige Gerät im Bereich Audio, mit dem Apple Erfolg hat: Die AirPods sollen der NPD Group zufolge die meistverkauften Kopfhörer 2017 gewesen sein – in Bezug auf Einheiten und Dollar. Beats und Apple zusammen hätten im vergangenen Jahr sogar 44 Prozent des Kopfhörermarktes eingenommen (in Bezug auf Verkäufe in Dollar) – und sich damit an die Spitze gesetzt.

Aktuellen Gerüchten zufolge will sich Apple künftig auf dem Audio-Markt noch stärker etablieren: So sei unter anderem eine günstigere Ausführung des HomePod geplant, die im Herbst 2018 erscheinen könnte. Parallel soll Apple auch an Over-Ear-Kopfhörern arbeiten, die angeblich mit dem eigenen Logo versehen werden. Diese werden mutmaßlich die Technologie der AirPods mitbringen – und könnten sich so zum Beispiel automatisch mit dem smarten Lautsprecher verbinden.