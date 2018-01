HomePod: So einfach funktioniert der Update-Prozess

Nach Tim Cook äußerte sich auch Phil Schiller in einem Interview zu den Vorzügen des HomePod. Dabei stellte er das Klangerlebnis in den Vordergrund.

HomePod: Apple-Marke­ting­chef erklärt, was den Smart Spea­ker beson­ders macht

Der HomePod verkauft sich anscheinend nicht so gut wie erwartet. Das deuten zumindest die Lieferzeiten in Apples Onlineshops an.