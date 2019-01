Honor 10 und Honor Play: Update auf Android Pie erreicht Deutschland

Das Honor 10 erhält Android Pie in Deutschland

Android Pie verbreitet sich langsam: Aktuell rollt die neue Version von Googles Betriebssystem auch für das Honor 10 und Honor Play aus. Teil des Pakets ist die Benutzeroberfläche EMUI 9.

Der Hersteller hat den Start des Rollouts für das Honor 10 auf Twitter angekündigt. Ein entsprechender Hinweis auf Android Pie für das Honor Play gab es zwar nicht, in den Kommentaren berichten Nutzer aber bereits darüber, dass sie die neue Version auf ihrem Gerät schon erhalten haben. Welche Features das Google-Update generell mitbringt, seht ihr in unserer Übersicht zu Android Pie.

Neues Design in EMUI 9

Zudem beinhaltet die Aktualisierung die neueste Version von Huaweis Benutzeroberfläche EMUI, die weitere Neuerungen mitbringt. Die Entwickler versprechen, dass ihr künftig schneller und effizienter arbeiten könnt. Eine Eingewöhnungszeit ist allerdings wohl nötig. Die Anzeige der Lautstärke ist nun zum Beispiel hochkant und befindet sich auf der rechten Seite.

Das Update für das Honor 10 ist fast 4 GB groß und trägt die Firmware-Nummer COL-L29 9.0.0.159(C432E4R1P9). Ein Download über WLAN ist entsprechend empfehlenswert. Obwohl Honor mit der Verbreitung bereits begonnen hat, kann es dennoch sein, dass es etwas dauert, bis das Update auf eurem Smartphone ankommt. Wie üblich wird eine Software-Aktualisierung in mehreren Wellen verteilt.

Euer Handy benachrichtigt euch automatisch, sobald die Datei für euch zum Download bereitsteht. Wenn ihr nicht auf den Hinweis warten wollt, könnt ihr in den Einstellungen eine manuelle Suche nach neuen Updates starten. Wie XDA Developers berichtet, verteilt der Hersteller zudem das Pie-Update für das Honor View 10. Es gibt allerdings noch keine Bestätigung, dass es auch schon in Deutschland so weit ist.