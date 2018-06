Honor 10: Update macht mehrere Geräte gleichzeitig zu Lautsprechern

Spezifikationen und Design des Honor 10 sind nun bekannt. Optisch erinnert das Smartphone sehr an das P20.

Kommt das Honor 10? Herstel­ler lädt zum Event im Mai Guido Karsten 30.04.18

Huawei will am 15. Mai 2018 in London ein Event abhalten. Der Einladung zufolge könnte es um das Honor 10 gehen.